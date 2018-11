L'intimo di Victoria's Secret sbarca a Roma

L'intimo di Victoria's Secret, tra i marchi di lingerie più sexy al mondo, è pronto a sbarcare a Roma. Il brand a stelle e strisce, in partnership con Percassi, aprirà il suo primo store in Italia che disporrà dell'intera gamma di prodotti di intimo. Il negozio avrà un assortimento completo delle iconiche collezioni di lingerie di Victoria’' Secret, incluse Body by Victoria, Very Sexy, Dream Angels, Bombshell, T-Shirt Bra e la linea sportiva del brand, Victoria Sport.

Lo store sarà ospitato presso il centro commerciale Porta di Roma, e l'inaugurazione è prevista per questo inverno. Accanto alla lingerie più venduta del marchio, ci saranno le fragranze, le collezioni per la cura del corpo e Victoria's Secret PINK, una linea di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti di bellezza ispirati e dedicati alle ragazze in età universitaria. Il brand di intimo è già presente della Capitale, presso la stazione Termini, dove dispone di un corner dedicato ad accessori, prodotti beauty e fragranze.