'E' sessista', polemica su spot D&G

Dolce&Gabbana nel mirino dei social in Cina. Accuse di sessismo sono state rivolte alla griffe dopo la pubblicazione online di tre video in occasione di una sfilata prevista a Shanghai - accompagnati dagli hashtag #DGLovesChina e #DGTheGreatShow - nei quali una modella cerca di usare le bacchette per mangiare spaghetti, pizza e un cannolo.



In ogni filmato - caricato anche su Weibo (una sorta di Twitter asiatico) e poi cancellato da questa piattaforma - c'è una voce fuori campo che in cinese parla con la modella e alla quale, secondo quanto riportato da diverse testate, nella clip con il dolce tipico siciliano avrebbe chiesto: "E' troppo grande per te?".



LE REAZIONI - In poche ore, su Facebook, Twitter e Instagram, gli utenti si sono scagliati in una marea di commenti (moltissimi in lingua cinese) per criticare fortemente i filmati: "Non è affatto divertente" si legge sotto uno dei post. Oppure: "Arroganza, superiorità e ignoranza mi mettono a disagio". E c'è chi chiede: "Pensate che questo video sia divertente?". Mentre altri scrivono: "Filmati pieni di stereotipi", "cancellate questi clip".



"Video che offendono le donne cinesi" scrive un altro utente, con qualcuno che aggiunge: "Pubblicità e marketing pessimi, un fallimento". E ancora: "Se volete fare affari con la Cina, mostrate almeno un po 'di rispetto".



LA REPLICA - Sempre via Instagram - in riferimento a quella che era stata considerata la reazione di Stefano Gabbana alla vicenda (postata attraverso alcuni screenshot di messaggi diretti che sono però frutto di un hacker) - il brand ha fatto sapere che "il nostro account è stato violato. Così come quello di Stefano Gabbana. Il nostro ufficio legale sta indagando con urgenza. Siamo molto dispiaciuti per eventuali disagi causati da post non autorizzati, commenti e messaggi diretti. Abbiamo il massimo rispetto per la Cina e per il popolo cinese".