Living Coral è il colore del 2019 per Pantone

(foto dal sito di Pantone)

Vivace ma morbido. Vibrante, con un tocco di vintage. Nome in codice: PANTONE 16-1546 Living Coral. Sarà questo il colore del 2019 secondo Pantone, l'azienda statunitense specializzata in classificazione e catalogazione del colore, che per il prossimo anno ha eletto il Living Color a tinta feticcio per il mondo della moda, del design e del beauty. Vera autorità in fatto di colori di tendenza, Pantone ha scelto per il 2019 un corallo brillante, ottimista, che prende il posto del più complesso Ultra Violet scelto nel 2018.

"E' una tonalità luminosa e coinvolgente, naturalmente presente nell'ambiente e al tempo stesso usato anche nei social media - fanno sapere dall'azienda statunitense -. Socievole e vivace, PANTONE 16-1546 Living Coral incoraggia a fare le cose in modo spensierato e simboleggia il nostro desiderio innato di ottimismo e gioia".

Sfumato e carico di luce, Living Coral è una tonalità di arancio con un sottofondo dorato, un inno all'ottimismo che sembra controbilanciare il mondo in cui viviamo. "Living Coral riflette gli aspetti energizzanti del colore che si trova in natura" sottolinea Pantone, legando la scelta del color corallo all'ecosistema e ai cambiamenti climatici: "Guardiamo ciò che sta accadendo in natura - spiega al Time Laurie Pressman, vice presidente di Pantone - l'esaurimento delle risorse naturali. Una delle cose che otteniamo dalla natura è l'energia. E quando pensiamo alla natura mutevole del mondo, ecco un colore animato che celebra la vita".

Del resto, che sia il colore del 2019, la moda lo ha capito già da un pezzo. Basta guardare le passerelle per la primavera estate 2019 per farsi un'idea del potere del Living Coral. Se Chanel lo staglia sui completi in maglia, borsette e sandali on the beach e Vivetta lo spennella su etereo chiffon, Marc Jacobs lo elegge a tinta chiave della sua collezione spalmandolo ovunque: su minidress, accessori e overcoat.