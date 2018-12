Kendall colpisce ancora, è lei la modella più pagata

Kendall Jenner sulla passerella di Victoria's Secret (Fotogramma/Ipa)

Anche quest'anno, non ce ne è per nessuna. Kendall Jenner è ancora la modella più pagata al mondo. Stando alla classifica annuale stilata da 'Forbes', dal 1 giugno 2017 al 1 giugno 2018 Kendall ha incassato la bellezza di 22,5 milioni di dollari. Non è una novità, del resto, per la sorellastra di Kim Kardashian, prezzemolina di social e pedane (solo su Instagram vanta un seguito di oltre 100 milioni di follower) visto che anche lo scorso anno era riuscita nell'impresa di spodestare dalla top ten delle highest paid models Gisele Bundchen, per anni regina incontrastata delle passerelle. Nel suo secondo anno d'oro, la star del clan Kardashian, 23 anni, taglia così il traguardo grazie ai numerosi ingaggi, come le campagne realizzare per Estée Lauder, Adidas e Calvin Klein oltre alla presenza radicata sui social.

SCALATE E SCIVOLONI - Quest'anno Gisele finisce al quinto posto con 'soli' 10 milioni di dollari. Una cifra che equivale a un terzo rispetto al 2016, quando la top brasiliana intascò oltre 30 milioni di dollari. Guadagna punti, invece, Karlie Kloss, che svetta al secondo posto dietro Kendall con ben 13 milioni di dollari. A contribuire alla fortuna di Kloss, convolata di recente a nozze con il fratello di Jared Kushner, Joshua, gli ingaggi per Swarovski, Adidas ed Estée Lauder, tra gli altri.

Stabile in classifica, al terzo posto, l'americana di origini asiatiche Chrissy Teigen (con 11,5 milioni di dollari), grazie a diversi ingaggi e alla sua passione per i fornelli. La moglie di John Legend oltre ad avere una sua linea di pentole, ha pubblicato un secondo libro di cucina ed è ospite fissa del programma televisivo 'Lip Sync Battle'. Pari merito con Teigen l'inglese Rosie Huntington-Whiteley, (con 11,5 milioni di dollari) che quest'anno ha lanciato il suo sito dedicato al settore beauty 'Rose Inc'. Quinta pari merito con Gisele, torna la modella britannica Cara Delevingne che nel 2018 ha intascato 10 milioni di dollari.

BELLA E GIGI SUPERSTAR - Si piazzano al settimo e ottavo posto le due Insta-girl Gigi e Bella Hadid, che portano a casa, rispettivamente, una fortuna di 9,5 e 8,5 milioni di dollari. A soli 22 anni, la piccola Hadid vanta già una carriera invidiabile, che non ha mai subito battute d'arresto. Basta pensare che nell'ultimo anno Bella ha collezionato una sfilza di contratti, per non parlare della numerose pedane internazionali, fino alle alle campagne milionarie per Nike, Fendi, Dior, Versace e Bulgari. Nella classifica delle modelle più pagate dell'anno spicca poi la portoricana Joan Smalls, 30 anni, che si piazza al nono posto con 8,5 milioni di dollari.

CHI RESTA FUORI - L'ultimo scalino della top è dedicato invece a Doutzen Kroes, la bellissima olandese, volto di L'Oréal e Piaget, che chiude la classifica con 8 milioni di dollari. Restano fuori, invece, Adriana Lima, che quest'anno ha detto addio a Victoria's Secret, la top curvy Ashley Graham e la cinese Liu Wen che dovranno accontentarsi di meno di 8 milioni di dollari.