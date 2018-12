Alessia Santi (ex Manila Grace) lancia il suo marchio

D opo 15 anni trascorsi al timone stilistico di Manila Grace, per Alessia Santi un nuovo debutto. In occasione della prossima edizione di Milano Moda Donna (19-25 febbraio 2019), la stilista, che ha reso famoso internazionalmente Manila, ora torna sul mercato "con un marchio mio perché - spiega all'AdnKronos - ho ancora tanto da raccontare e, dopo l'esperienza meravigliosa con Manila Grace, che mi ha consentito di crearmi una identità, ho voglia di reinventarmi e rimettermi in gioco. Ci metto la faccia, nome e cognome". Tant'è che il nuovo brand si chiamerà proprio 'Alessia Santi'. Una proposta "di forte personalità", chiarisce la stilista.

"Manila era stata creata 15 anni fa, quando avevo 30 anni, e interpretava il mio spirito selvaggio. Oggi ho imparato sul campo come perfezionare sempre di più il progetto legato all'identità. Oggi c'è Alessia Santi, con una sua personalità che aggiunge classe e dettaglio in ogni pezzo". E il pubblico? "Giovani dai 25-30enni in su: sono fiumi in piena e spero di avvicinarmi a quello che è il loro gusto. Ovviamente, lavorando con un progetto made in Italy fatto di costruzioni sartoriali, è rivolto a un pubblico che un minimo di indipendenza economica la deve avere".