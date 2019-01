Asia Argento sfila a Parigi per lo stilista Antonio Grimaldi

L'attrice Asia Argento sfilerà sulle passerelle dell'Alta moda parigina per lo stilista italiano Antonio Grimaldi all'Hotel Meurice

Asia Argento, dark lady del cinema italiano, sfila per la prima volta sulle passerelle dell’Alta moda parigina (il 21 gennaio alle ore 18, nei saloni dell'Hotel Meurice), special guest del couturier italiano, Antonio Grimaldi. L’attrice, amata e riconosciuta per i suoi ruoli non convenzionali, protagonista di pellicole d’autore e vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, sfilerà con un abito da sera bianco, dal taglio asimmetrico e dalla linea fluida e altrettanto scultorea, realizzato con crêpe doppiato col gazar e impreziosito da macro piume di struzzo.

''Sono estremamente onorato che Asia, indiscussa protagonista del cinema italiano e internazionale, personaggio che ho sempre amato, abbia accolto il mio invito a sfilare a Parigi con la collezione P/E 2019 - ha dichiarato Antonio Grimaldi- Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ricami, la metafora contemporanea di una donna piena d’amore''.