Asia Argento modella a Parigi

(Afp)

Un abito bianco, senza spalline e impreziosito da macro piume di struzzo. Asia Argento ha debuttato ieri sera a Parigi come modella, sfilando per la prima volta per Antonio Grimaldi. Capelli raccolti e tatuaggi a vista, la dark lady del cinema italiano ha esordito sulle passerelle dell'alta moda parigina con un abito da sera bianco, dal taglio asimmetrico e dalla linea fluida e scultorea, realizzato con crêpe doppiato col gazar e piume di struzzo.

''Sono estremamente onorato che Asia, indiscussa protagonista del cinema italiano e internazionale, personaggio che ho sempre amato, abbia accolto il mio invito a sfilare a Parigi con la collezione P/E 2019 - ha detto Grimaldi -. Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ricami, la metafora contemporanea di una donna piena d'amore''.