Dov'è Karl? Sfilata Chanel senza Lagerfeld

(Afp)

Dove'è Karl Lagerfeld? Non è passata inosservata, a Parigi, l'assenza dello stilista tedesco, che per la prima volta dal 1983 ha saltato una sfilata di Chanel. Mentre la Ville Lumière era alle prese con la forte nevicata che ha imbiancato la città, e al Grand Palais andava in scena l'alta moda disegnata dallo stesso Lagerfeld, il creativo, da 36 anni al timone della maison di rue Cambon, ha spiazzato tutti non uscendo dal backstage per salutare gli ospiti com’è solito fare.

Ad annunciare l'assenza di 'Kaiser Karl' è stata una voce fuori campo: lo stilista sarebbe uscito in passerella in occasione della seconda sfilata, in calendario due ore più tardi. Ma così non è stato. L'assenza del creativo, 85 anni, ha sollevato preoccupazione tra i fan della griffe e tra gli addetti ai lavori. Tanto che in un comunicato ufficiale, la maison parigina ha minimizzato, rassicurando gli ospiti: "Per il suo tradizionale saluto alla fine dello show, il signor Lagerfeld si sentiva stanco e ha chiesto a Virginie Viard, direttore dello studio creativo della maison, di rappresentarlo e di salutare gli ospiti insieme alla sposa".

"Virginie Viard, creative studio director, ed Eric Pfrunder, Chanel's director of image - ha sottolineato la maison - continuano a lavorare con lui e ad occuparsi delle collezioni e delle campagne pubblicitarie del brand". E' stata proprio Viard, da anni braccio destro di Lagerfeld, ad affacciarsi per salutare la folla mentre in pedana veniva presentata l'ultima uscita della collezione, una sposa scintillante fasciata da un costume da bagno ricamato.