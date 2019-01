Fiocchi, colori e 'black and white' da Nino Lettieri

Fiocchi, fiocchi e ancora fiocchi per la nuova Collezione Couture P/E 2019 di Nino Lettieri che si diverte a mescolare, oltre al classico ed irrinunciabile black and white, svariati colori dal giallo al fucsia dal verde al glicine dal blu al rosa per i tailleurs rigorosamente dal taglio sartoriale e linee fluttuanti con ricami preziosi per gli abiti da sera.

L'organza, il satin, il mikado, il taffettà, lo chiffon si alternano sia nelle stampe, disegnate dallo stilista, rappresentate da fiocchi a righe che volano, giganti e piccoli su fondo bianco e fondo nero, ma anche nelle tinte unite dei colori che Nino Lettieri suggerisce per la nuova primavera estate sia negli ampi volumi delle gonne di taffetà da gran sera che per i tailleurs giacca pantalone dalle line tight.

Protagonisti fiocchi ricamati con cristalli e paillettes come grandi e preziose spille. Li vediamo sulle giacche di taffeta e mikado, sugli abiti di rete trasparenti e sulle camice di taffettà accompagnati da leggere e soffici piume di struzzo. Per le calzature sandali tacco 12, realizzati da Albano, in nylon trasparente e leggera nappa nera e nude con piccoli fiocchi. La sposa un trionfo di paillettes e piume sull’abito dalla linea trapezio. Il trucco dell’eclettico Raffaele Squillace e le acconciature del maestro Francesco Beneduce completano gli Outfit della Collezione Couture P/E 2019 di Nino Lettieri.