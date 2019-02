'Chiara Ferragni' diventa marchio Ue

(Afp)

Il Tribunale dell'Ue annulla la decisione dell'Euipo che rifiuta la registrazione del marchio figurativo 'Chiara Ferragni' come marchio dell'Unione europea. Il caso è nato nel 2015 quando alcuni imprenditori italiani hanno chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 ai sensi della classificazione internazionale, il marchio Ue 'Chiara Ferragni' che ha per logo un occhio azzurro con un lungo sopracciglio.

LA VICENDA - Una società dei Paesi Bassi si era opposta alla registrazione di tale marchio figurativo, facendo valere un rischio di confusione con il marchio denominativo anteriore 'Chiara' registrato nel Benelux nel 2015 per alcuni prodotti, in particolare, della classe 25. In seguito a tale opposizione, l'Euipo, nel 2017, ha rifiutato la registrazione del marchio figurativo 'Chiara Ferragni' come marchio dell'Unione europea, in particolare per "borse, sacche; astucci portachiavi; portamonete [pelletteria]" della classe 18, nonché per tutti i prodotti della classe 25, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i segni in questione. Gli utilizzatori del marchio 'Chiara Ferragni' hanno quindi adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione dell'Euipo.

Oggi, il Tribunale europeo ha annullato la decisione dell'Euipo, stabilendo che il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è "un marchio complesso, composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi". Esso si compone infatti da due elementi denominativi 'Chiara' e 'Ferragni', in caratteri neri stampatello maiuscolo, con le lettere 'i' in grassetto, e da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere.

Queste lunghe ciglia assomigliano alle lettere 'i' delle parole 'Chiara' e 'Ferragni'. Il Tribunale sottolinea che il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo sono tali da distogliere l’attenzione del pubblico dall’elemento denominativo, posto, peraltro, nella parte inferiore del marchio richiesto". In sostanza, l’elemento figurativo del marchio richiesto è almeno tanto distintivo quanto gli elementi denominativi di tale marchio, considerati nel loro insieme. L'Euipo, è la conclusione "ha pertanto commesso un errore attribuendo maggior importanza all’elemento denominativo 'Chiara' rispetto all’elemento figurativo.

Per quanto riguarda la somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale rileva che "sebbene il marchio denominativo anteriore 'Chiara' sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio richiesto 'Chiara Ferragni', l’elemento figurativo di quest’ultimo ha un impatto significativo sull’impressione visiva globale". Il Tribunale ne conclude che i due segni in conflitto presentano, a tutto concedere, un debole grado di somiglianza visiva.

Dal punto di vista fonetico, il Tribunale constata inoltre che "l'elemento di differenziazione 'Ferragni', per la sua lunghezza, è foneticamente più importante rispetto all’elemento di somiglianza 'Chiara', pur essendo posizionato dopo quest’ultimo. Pertanto, i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza fonetica 'medio' o addirittura 'tenue'".

Infine, per il Tribunale, "i due segni in conflitto sono diversi sotto il profilo concettuale, dato che il marchio richiesto identifica una determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce soltanto a un nome senza individuare una persona specifica".

Quanto al rischio di confusione tra i due marchi "nonostante l’identità o la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico" afferma il Tribunale sottolineando che "dal momento che i prodotti di cui trattasi sono generalmente venduti in negozi self-service, dove l’acquisto si basa principalmente su una scelta visiva, le differenze tra i due marchi escludono che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate quando sono venduti con i marchi in conflitto".