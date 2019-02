"Per sempre, grazie Karl": il dolore di Chiara

Chiara Scelsi (FOTOGRAMMA/IPA)

"Non riesco a trovare le parole giuste per esprimere il mio dolore, probabilmente non ci sono. Grazie per aver creduto in me come nessun altro prima. Ti sarò grata per sempre. Sono sicura che regalerai arte e magia in un posto migliore". Così, su Instagram, Chiara Scelsi, modella di 22 anni tra le più richieste del momento, scoperta e lanciata da Karl Lagerfeld.



La prima sfilata della giovane top - la cui bellezza è stata accostata dalla storica direttrice di 'Vogue Italia' Franca Sozzani alla bellezza di Afef - è stata per Chanel, dopo essere stata scelta proprio dal direttore creativo di Chanel e Fendi, scomparso a 85 anni.