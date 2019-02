Moschino Game Show

È (sempre) il gioco della moda da Moschino. Per la fall-winter 2019-2020 Jeremy Scott dà appuntamento ai suoi ospiti in un coloratissimo gioco a premi nel quale, ça va sans dire, vincono tutti. In passerella abiti in jersey di seta per lei dai colori vivaci, tagliati, drappeggiati e arricchiti con collane gioiello e preziosi effetti cut-out pronti da indossare all day long.

E poi ancora felpe, capi-gioiello e stampe ispirate al packaging dei prodotti domestici: dai detergenti per la pulizia alle confezioni dei cereali, con pannelli applicati artigianalmente e decorazioni di paillettes e cristalli.

Immancabili cappotti e abiti bling bling ricoperti da dollari. Per la sera, invece, ecco una carrellata di long dress in organza di seta ricamata con lustrini starbust. Non mancano le stampe di slot machine, fiumi di denim e pelle nera, indossate dalle super top Kaia Gerber, Bella Hadid, Stella Maxwell e Irina Shayk.

E se le giacche e le gonne biker in oro e platino sono bordate con cristalli di lampadari tagliati ad arte il pezzo forte della collezione viene rivelato nel finale: una mega cappa a forma di piatto surgelato, pronto da riscaldare. Ops, indossare.