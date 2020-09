Bella incanta Cannes

(Afp)

Bella da togliere il fiato. Di nome e di fatto. Nella terza serata di Cannes, tutti gli occhi sono stati per Bella Hadid. La supertop, 22 anni, ha sfilato sul red carpet della Croisette mandando in tilt i fotografi. Schiena nuda e trasparenze in evidenza, la modella ha indossato un candido abito di ruches in tulle firmato Dior Haute Couture. A completare il look, capelli raccolti, degli orecchini di diamanti e un bracciale en pendant.

Bella ha diviso applausi e flash con la star della serata: sir Elton John, che ha calcato il tappeto rosso con occhiali rossi a forma di cuore e una giacca nera con la scritta 'Rocketman', il titolo delbiopic sulla sua vita diretto da Dexter Fletcher.