H&M assolda Giambattista Valli

Giambattista Valli a Cannes con alcuni key pieces della collezione per H&M

Nuvole di tulle, linee sofisticate e tagli sartoriali. Il tutto a prezzi democratici. C'è da scommettere che sarà sold out in poche ore la designer collection disegnata da Giambattista Valli per H&M che arriverà in alcuni negozi selezionati del colosso svedese a partire dal 7 novembre 2019 e in anteprima in alcuni store già a partire da domani e su hm.com. La collezione è stata svelata ieri sera a Cannes da Giambattista Valli e Ann-Sofie Johansson, creative advisor di H&M, durante l'amfAR Gala, con alcuni pezzi della collezione indossati da Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d'Adda e Ross Lynch.

"Sono davvero felice di questa collaborazione: H&M mi ha permesso di trasmettere la mia visione dello stile e di celebrare la bellezza con un pubblico più ampio - ha detto lo stilista -. L'obiettivo è condividere la mia passione per la bellezza, così come far parte dei più bei ricordi di coloro che indosseranno i miei capi e contribuire a creare storie d'amore in tutto il mondo". Soddisfatta anche Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor H&M: "Siamo entusiasti di aver collaborato con Giambattista Valli - ha spiegato -. È il maestro dell'alta moda con un talento indiscusso per le silhouette. Poter offrire ai nostri clienti i suoi esclusivi modelli è un sogno che si avvera. Non vediamo l'ora di scoprire quale sarà la loro reazione dopo l’annuncio di questa fantastica collezione".

Nato e cresciuto a Roma, Valli ha fondato l'omonimo brand a Parigi nel 2005. Il suo universo comprende capi ready-to-wear, haute couture e accessori. E con questa collaborazione Valli segna anche il suo debutto nell'ambito dell'abbigliamento maschile. La collezione Giambattista Valli x H&M segue la tradizione inaugurata dal colosso svedese nel 2004, che negli anni ha collaborato, tra gli altri, con Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Versace, Jimmy Choo, Erdem, Balmain e Moschino.