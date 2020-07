Torna il Pitti Uomo

(Fotogramma)

Prende il via martedì la nuova edizione di Pitti Immagine Uomo, la manifestazione di riferimento a livello globale per il menswear e il lifestyle contemporaneo, giunta all'edizione numero 96, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze fino a venerdì 14 giugno e vedrà presenti 1.220 marchi, di cui 549 esteri (45%), con 230 tra nomi nuovi e rientri.

Sarà una vera e propria fashion week, all'insegna del tema The Pitti Special Click, che sintetizza l'energia che circola in Fortezza. Per l'occasione il Piazzale Centrale si trasformerà ancora una volta attraverso il set design curato dal life-styler Sergio Colantuoni.

Questa edizione del salone lancia anche la speciale collaborazione tra Pitti Immagine e Instagram: alla Fortezza da Basso, nel percorso di allestimento del tema The Pitti Special Click, sarà protagonista un set fotografico firmato Instagram e interamente dedicato al pubblico di Pitti Uomo; e ancora, uno speciale progetto fotografico racconterà in anteprima la mostra "Romanzo Breve di Moda Maschile" al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, curata da Olivier Saillard per i trent’anni di Pitti Uomo.

In occasione di Pitti Uomo 96, al Museo della Moda e del Costume (Palazzo Pitti, Firenze) Fondazione Pitti Immagine Discovery presenta la mostra 'Romanzo breve di Moda Maschile' (12 giugno - 29 settembre / inaugurazione 11 giugno) a cura di Olivier Saillard. Un viaggio attraverso tre decenni di moda uomo, dal 1989 a oggi, con la lente di Pitti Uomo: la storia e l'evoluzione del menswear incrociano il Made in Italy con i Guest Designers, i talenti della moda oggi con la grande imprenditoria. Un progetto-mostra dedicato a Marco Rivetti che sarà anche una collezione permanente e un libro/catalogo pubblicato da Marsilio Editori e disegnato dallo Studio Lenthal.

Givenchy sarà il Guest Designer di questa edizione di Pitti Uomo. Clare Waight Keller - stilista britannica e direttore artistico della maison del gruppo Lvmh a partire dalla primavera del 2017- presenterà la nuova collezione menswear del brand icona dell'eleganza francese attraverso un evento speciale in calendario mercoledì 12 giugno.

È Sterling Ruby lo Special Guest di Pitti Uomo n.96. L'artista americano noto per la natura poliedrica del suo lavoro - tra pittura, ceramica, collage, video e fotografia, tessuti artwork, scultura e installazioni - e per la personale rivisitazione del workwear americano, presenterà la prima collezione del suo brand S.R. Studio. La. Ca. attraverso un evento speciale in programma il 13 giugno alle Pagliere.

Msgm, il brand fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, torna a Pitti Uomo per festeggiare i primi dieci anni di attività attraverso un evento unico nel suo genere. In una location d'impatto a Firenze andrà in scena una collezione nel Dna distintivo del marchio, tra eccellenza del made in Italy e stili del nuovo millennio.

Marco De Vincenzo torna a Pitti Uomo come Pitti Italics Special Event di questa edizione. Riconosciuto come una delle voci più innovative del panorama fashion, il designer di origini siciliane a giugno lancerà per la prima volta la collezione menswear Marco De Vincenzo SS2020.

Salvatore Ferragamo sceglie Firenze e Pitti Uomo come palcoscenico ideale per la nuova collezione menswear Primavera-Estate 2020: il brand presenterà uno speciale fashion show martedì 11 giugno in piazza della Signoria. Rassegna sull'espressione artistica contemporanea con il sostegno del Comune di Firenze e di Pitti Immagine, Secret Florence torna alla sua quarta edizione come progetto speciale all'interno dell’Estate Fiorentina 2019. Un programma di eventi, performance site-specific e concerti in luoghi inediti della città, in scena dal 10 al 16 giugno.

Martedì, in concomitanza con Pitti Uomo 96, Gucci inaugurerà il nuovo allestimento della Galleria del Gucci Garden, all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia in Piazza della Signoria. Inedite soluzioni curatoriali ed espositive tracceranno un itinerario capace di tenere insieme la materialità degli oggetti, selezionati dall’archivio della Maison, e le pulsioni immateriali della visione creativa. Le Period Rooms della Gucci Garden Galleria continueranno a ospitare la mostra Il Maschile – Androgynous Mind, Eclectic Body, aperta lo scorso gennaio. Intesa come un affondo tematico, la mostra illumina il progetto della moda maschile come territorio delle possibilità. Il nuovo allestimento verrà celebrato con un cocktail privato.

Carine Roitfeld, fashion visionary e fondatrice di Cr Fashion Book e Cr Studio, presenterà la sua prima sfilata ufficiale CR Runway e si unirà ad Andrea Panconesi, Ceo di LuisaViaRoma, per celebrare il 90° anniversario di LuisaViaRoma, in programma a Firenze il 13 giugno 2019. Creato con il figlio e partner commerciale Vladimir Restoin-Roitfeld, lo show inaugurale a piazzale Michelangelo combinerà una sfilata a tema anni '90 con la performance di Lenny Kravitz e non solo.

Sempre domani si terrà un evento-press conference alle ore 16.00 alla Fortezza da Basso per illustrare una collaborazione tra The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli Team. Armani Exchange per la prima volta sarà Pitti Uomo. La partecipazione del brand Lagerfeld a Pitti Immagine Uomo renderà omaggio alla memoria di Karl Lagerfeld e celebrerà la sua immensa eredità creativa come icona della moda. In mostra le collezioni SS 2020 di abbigliamento uomo, donna, calzature, occhiali, denim e beachwear. Il tutto sarà accompagnato da una performance live dell'artista londinese Endless: un'installazione di 5X9 metri dove la street artist dipingerà un ritratto di Karl Lagerfeld durante i quattro giorni della fiera.

Il Gruppo Basicnet presenta BasicIcons - Quattro marchi, quattro icone che hanno fatto la storia dell’abbigliamento e del footwear e un unico spazio espositivo: si chiama BasicIcons la novità che il Gruppo BasicNet porta a Pitti Uomo all’interno del Padiglione delle Ghiaie, in un’area di 350 metri quadrati raddoppiata rispetto alla scorsa edizione. Accanto alle collezioni per la primavera-estate 2020, BasicNet celebra i 4 pezzi-simbolo dei suoi 4 brand: la 222 Banda di Kappa, la giacca Le Vrai 3.0 di K-Way, la scarpa da barca Docksides di Sebago, la sneaker 2750 di Superga.

Moon Boot sceglie Pitti per lanciare la sua prima collezione estiva - Nell’anno del 50° anniversario Moon Boot rilancia verso il futuro e presenta in esclusiva la prima collezione footwear Primavera/Estate della sua storia. La sfida per il brand è quella di esplorare nuovi orizzonti apparentemente opposti alla sua natura tipicamente invernale, rimanendo però fedele al proprio Dna e stile. The Revolutionary Journey of an icon: il contemporary urban style secondo Moon Boot, da sempre caratterizzato da iconicità ed innovazione.

Kired e Sartorio presentano le nuove collezioni e le loro identità stilistiche in un nuovo spazio al piano inferiore del Padiglione Centrale. La linea Sartorio, con il suo guardaroba dalla forte impronta sartoriale, moderna e disinvolta, che racconta la storia di un nnapoletano nel mondo, e il brand Kired, che si contraddistingue per il connubio tra eccellenza artigianale e innovazione, presentano le loro novità per la prima volta in un nuovo spazio, al Cavedio del piano inferiore (Padiglione Centrale).

Drumohr fa il suo esordio al Piano Attico - Drumohr, storico marchio fondato nel 1770 nelle Highlands scozzesi, oggi Made in Italy, torna a Pitti Uomo in uno spazio tutto nuovo al Piano Attico. 110 mq dal design pulito, studiato per lasciar parlare il prodotto esprimendone l’heritage e l’altissima qualità. In scena gli iconici filati del brand, ma anche per una serie di novità: dalla nuova Capsule Swimwear alla linea I-Drumohr, nata per dare spazio ad un look più sportivo, caratterizzato da quel savoir faire che da sempre è nel Dna di Drumohr.

Il nuovo corso di Bikkembergs a Pitti Uomo - In un'ottica di rilancio del brand, avviata da alcune stagioni grazie al nuovo direttore creativo Lee Wood, la maison parte da Firenze per presentare la collezione SS20: in uno spazio indipendente nel Piazzale delle Ghiaie saranno protagoniste le nuove creazioni che incarnano lo spirito della linea Bikkembergs, fulcro delle prossime collezioni.

Il concept store fiorentino Société Anonyme incontra il brand Closed e il suo Dna creativo e unico. Le due label uniscono le forze per una collezione di denim ispirata al mondo street wear, e questa speciale collaborazione sarà presentata e celebrata con un party di lancio martedì 11 giugno, presso lo store Société Anonyme.

Jeckerson torna a tutto Racing - Lo storico brand bolognese rinnova la sua presenza al salone presentando la nuova collezione SS20 ricca di importanti novità legate all’iconica Toppa. Sotto i riflettori il progetto Jeckerson Racing, ispirato al mondo dei piloti e dei circuiti degli anni ’70, che comprende anche la capsule Polistil X Jeckerson, marchio icona che da oltre 50 anni è punto di riferimento per gli appassionati di motori.

Coin Excelsior a Pitti Uomo - Coin Excelsior, brand di Coin dedicato ai marchi premium, è il contemporary department store che offre un nuovo sguardo sul mondo della moda e del lifestyle contemporaneo, grazie all’accurata selezione di brand italiani e internazionali. Per la prima volta un department store sarà presente a Pitti Uomo con uno spazio dedicato: una lounge multimediale in cui Coin Excelsior si racconta e propone approfondimenti e spunti di riflessione sul mondo del retail.