Morto Peter Lindbergh, fotografo delle supertop

(Afp)

Addio a Peter Lindbergh. Il celebre fotografo di moda tedesco è morto ieri all'età di 74 anni. L'annuncio della scomparsa è stata data dal suo account ufficiale su Instagram. "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Peter Lindbergh, morto il 3 settembre 2019 all'età 74 anni - si legge -. Lascia la moglie Petra, la sua prima moglie Astrid, i suoi quattro figli Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph e sette nipoti. Lascia un grande vuoto".

Nato il 23 novembre 1944 a Leszno, una città allora in Germania mentre oggi fa parte della Polonia, Peter Lindbergh - pseudonimo di Peter Brodbeck - cresce a Duisburg, dove inizia a lavorare come vetrinista di un grande magazzino. A 18 anni si trasferisce in Svizzera, poi a Berlino e ad Arles, per poi riprendere a viaggiare in Spagna e in Marocco. Tornato in Germania, studia pittura all'Università di arte di Krefeld e nel 1971 comincia a dedicarsi alla fotografia per diventare in pochi anni uno dei maggiori fotografi di moda. L'anno della svolta è il 1978 quando vola a Parigi e inizia a farsi conoscere tra gli addetti ai lavori grazie ai suoi raffinati scatti in bianco e nero, che presto diventano la sua cifra stilistica.

Celebre per il suo 'sguardo cinematografico', che rifuggiva dai ritocchi, imponendo nuovi canoni di bellezza, i suoi set feticcio erano gli scenari urbani, tra ciminiere e architetture industriali. Entrato di diritto nella rosa di collaboratori della rivista tedesca "Stern", accanto ai nomi illustri di Helmut Newton, Guy Bourdin e Hans Feurer. Alla fine degli anni '80 propone una fotografia completamente diversa, 'sovversiva' per le pagine patinate della rivista "Vogue" ed uno scatto in particolare (1988) passerà alla storia: sei giovani destinate a diventare top model stellari - Estelle Léfebure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz e Christy Turlington - sono immortalate vestite solo di una camicia bianca, mentre scherzano e si spintonano tra loro sulla spiaggia di Malibù.

E' questa la "rivoluzione" che Lindbergh porta nella fotografia di moda, grazie a uno "sguardo nuovo" sulla donna, sovvertendo gli stereotipati standard della bellezza, che diventa semplice naturalezza, facendo a meno dei ritocchi. "Solo dopo aver eliminato la moda e l'artificio, si riesce finalmente a vedere la persona", affermava Lindbergh.

Tante le super top passate davanti al suo obiettivo: da Christy Turlington a Kate Moss, fino a Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista ed Eva Herzigova. Ma non solo. Con la sua macchina fotografica ha ritratto celebri personaggi del mondo dello spettacolo come Catherine Deneuve, Mick Jagger, Charlotte Rampling, Tina Turner, John Travolta, Madonna e Sharon Stone.

Oltre alle numerose copertine per Vogue, Marie Claire, Interview e Harper's Bazaar, Lindbergh ha firmato tre volte il Calendario Pirelli, 'rivoluzionandolo' nel 2017: nessun nudo, un cambio di rotta rispetto al solito stile di "The Cal" per esaltare la bellezza dei corpi femminili. Lindbergh ha spiegato così la sua scelta: ''Il mio Pirelli è un calendario non nudo, ma che spoglia l'anima delle attrici: quindi è più nudo del nudo. E' un calendario sulla sensibilità, sull'emozione, non certo sui corpi perfetti". Si è concentrato su corpi affascinanti che raccontano la vita e l'intimità femminile con la presenza di attrici di fama internazionale come Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, Zhang Ziyi.

L'ultima fatica di Lindbergh risale al mese scorso, quando ha collaborato con il direttore di 'Vogue Uk', Edward Enninful, per la cover del numero di settembre. Tra i suoi lavori più importanti, oltre alle molte campagne pubblicitarie per importanti marchi come Giorgio Armani e Prada si ricorda anche l'ultima mostra allestita in Italia risale al 2017 a Venaria Reale di Torino dal titolo "Peter Lindbergh. A Different Vision Of Fashion Photography".