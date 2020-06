Blu, geometrie e black&white: i look dei neo ministri

Le neo ministre Paola Pisano, Paola De Micheli e Luciana Lamorgese (Afp)

Sono sotto il segno della sobrietà i look dei neo ministri del Conte bis che oggi hanno giurato nel salone delle feste del Quirinale. Gli uomini, Luigi Di Maio in testa, hanno indossato tutti il completo scuro, grigio e blu con camicia bianca, look molto istituzionale. Spicca la cravatta bordeaux di Roberto Speranza, unico esponente governativo di Leu. Impeccabile il premier Giuseppe Conte che indossa la classica 'divisa d'ordinanza' alla quale ci ha abituati nell'ultimo anno: abito blu, cravatta en pendant, camicia bianca e pochette.

L'unica nota di colore la sfodera invece la ministra per le Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova in un vestito blu elettrico che strizza l'occhio al mitico tailleur indossato dall'ex ministra Maria Elena Boschi - e da allora passato alle cronache come 'Blu Boschi'. Ai piedi, la neo ministra sfoggia sobrie décollété nere kitten heels.

Le altre donne ministro, Fabiana Danone, Paola Pisano, Nunzia Catalfo, Elena Bonetti, Luciana Lamorgese e Paola De Micheli, invece, optano per il più classico dei look: total black o bianco e nero. Al tailleur beige della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo replica la neo ministra per l'Innovazione, Paola Pisano con camicia bianca e pantaloni palazzo a motivi geometrici.

Total black con tanto di giacca nera con revers di raso per la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, mentre sceglie l'eleganza del bianco e nero la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli in tailleur giacca e gonna. Per tutte le ministre poco trucco e gioielli minimal, così come i tacchi, che restano sobri.

Sceglie il classico 'power suit' nero con giacca a un bottone, infine, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che completa il look con dei pendenti in madreperla, blusa bianca e smartwatch al polso.