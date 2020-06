Tutte in fila per i casting, le modelle invadono Milano

(Fotogramma)

Si muovono leggere per la strada, passando da un casting all'altro. Impossibile non riconoscerle: magrissime, gambe chilometriche, poco trucco e immancabile book fotografico sotto al braccio. Sono le migliaia di modelle che in queste ore stanno arrivando in massa a Milano per partecipare ai casting in vista della settimana della moda in calendario dal 17 al 23 settembre.

Da via Montenapoleone a via della Spiga, passando per via Tortona, in zona Porta Genova, le ragazze corrono da uno showroom all'altro per le strade meneghine, pronte a sfidarsi per un posto sulle passerelle che contano. La fashion week, che sarà inaugurata sotto il segno di sostenibilità e internazionalizzazione, prenderà il via il 17 settembre con il Fashion Hub di Milano Moda Donna. Le sfilate, invece, inizieranno il 18 settembre.