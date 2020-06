Gucci svela i nuovi artwall #GucciPrêtÀPorter. Partendo dalla narrazione delle abilità manuali, il racconto prende forma attraverso un’iconografia che si staglia attraverso quattro decadi - gli anni 50, 60, 70 e 80 - e che diventa contemporaneo nel lessico del direttore creativo della maison, Alessandro Michele.

Da questa riflessione sul mito, e dal desiderio di mettere nuovamente al centro del discorso la materialità concreta del far vestiti, nasce la nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 2019-2020 concepita da Michele, nella quale la moda, intesa nel senso appunto di prêt-à-porter, torna ad essere protagonista. In questa campagna Gucci trasforma i sublimi ricordi del savoir-faire in cimeli.

Gli ArtWall #GucciPrêtÀPorter sono in Lafayette Street, nel quartiere di SoHo a Manhattan; in Largo la Foppa, nel quartiere di Corso Garibaldi a Milano; a due passi dalla famosa Brick Lane, nell'East End londinese; in D'Aguilar Street nel quartiere Lan Kwai Fong a Hong Kong; in Fengsheng Li, nel distretto di Jing'an a Shanghai; in Yongkang Street, nel Distretto di Da'an a Taipei, e in Avenida Michoacán, nel quartiere Condesa a Città del Messico.