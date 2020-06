Elisabetta Franchi: "Fermarmi? Non ci penso affatto"

(Fotogramma)

di Federica Mochi

Una ne pensa e cento ne fa. Del resto, come spiega Elisabetta Franchi all'Adnkronos, "chi si ferma è perduto". Stilista, imprenditrice, mamma di Leone e Ginevra e da sempre in prima linea per la difesa degli animali, la designer 50enne sarà in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e 160 di Sky e On Demand dal 13 settembre) con 'Essere Elisabetta', documentario incentrato sulla sua vita. Ma per la creativa si annuncia una stagione davvero ricca di novità. A dicembre, verrà dato alle stampe per i tipi di Mondadori il libro autobiografico 'Cenerentola, ti ho fottuto!' e la settimana prossima presenterà a Milano la nuova collezione primavera/estate 2020.

Una sfida dietro l'altra per la stilista, che da vent'anni non si ferma un attimo. Tanti ne sono passati, infatti, da quando partendo da un piccolo atelier e pochi collaboratori, è riuscita a passare a 350 dipendenti oltre 100 milioni di euro di fatturato annuo e circa 1.100 punti vendita. Un dinamismo che trabocca anche dai social, dove la stilista vanta un seguito non indifferente grazie ai suoi 1,7 milioni di follower solo su Instagram. Guai, però, a chiamarla "una tipa social". "Mi definisco piuttosto una tipa reale - ammette -. La gente oggi ha voglia di verità".

Partiamo dall'inizio. "Ero una bambina piena di sogni ma con una visione molto chiara - racconta -. Oggi sono esattamente la stessa bambina". In 'Essere Elisabetta' la stilista racconta molto di sé e della sua storia personale, fornendo un resoconto intimo, senza filtri. Un percorso tortuoso, intenso, fatto di sacrifici, disciplina e duro lavoro, ma anche di grandi soddisfazioni. "Avevo qualcosa da raccontare e qualcuno aveva voglia di ascoltarmi" sottolinea Franchi, che in questi giorni sta ultimando la collezione che vedremo in passerella venerdì 20 settembre.

"Mi sono ispirata alla mia donna. Con quel tocco lussuoso che amo dare ad ogni cosa che si indossa - anticipa -. Quando creo penso a una donna che con grinta affronta la sua vita, senza mai rinunciare alla propria femminilità ed eleganza. Una donna che non sia mai fuori luogo e che sia sensuale e chic anche con un look casual o in tenuta business".

Temi caldi della fashion week che sta per iniziare saranno la sostenibilità e l'attenzione alla moda green. Due fronti sui quali Elisabetta Franchi dedica da sempre anima e corpo. "Sono molto attenta anche a questo fronte. Per esempio da quest’anno ho deciso di eliminare l’uso della plastica dalla mia azienda - sottolinea -. Come dico sempre, ognuno di noi nel suo piccolo deve dare il proprio contributo se vogliamo aiutare il nostro pianeta. Tutti i giorni spiego ai miei figli quanto questo sia importante e insegno loro che se trovano una carta per strada o in un prato devono sempre raccoglierla".

Dopo il documentario che andrà in onda stasera e l'autobiografia in uscita a dicembre, Elisabetta Franchi non sembra intenzionata a fermarsi. "La mia azienda gode di piena salute - conclude - e ci sono moltissimi progetti in pentola per il futuro. Presto svelerò di più! Restate sintonizzati".