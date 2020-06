Micam, 50 anni nel segno dell'innovazione

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Guarda al futuro, con un occhio attento a giovani e innovazione l'edizione numero 88 targata Micam, il salone internazionale dedicato al mondo delle calzature, in calendario a Fiera Milano (Rho) dal 15 al 18 settembre. Un'edizione 'speciale', la prima guidata dal neo presidente Siro Badon, che celebra i cinquant'anni dal suo esordio con un appuntamento ricco di novità, proposte ed esperienze per tutti gli operatori. Micam 88 vedrà la presenza di 1303 espositori - 695 italiani e 608 internazionali - su oltre 60.000 mq, che presenteranno in anteprima le collezioni primavera/estate 2020. Tra i nomi presenti quest'anno, il rientro di brand come Nero Giardini, Alberto Guardiani e Nine West e nuovi ingressi come North Sails, Hush Puppies e Donald Pliner.

"Celebriamo i cinquant'anni guardando soprattutto al futuro - spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e Micam - racconteremo cinque decenni di storia del calzaturiero con 'It's shoes time', una mostra che allestiremo prima in fiera e poi al Mudec di Milano per omaggiare la metropoli della moda con la nostra storia e la nostra tradizione. Ma non guardiamo solo al passato: nuove idee creative, start-up, nuovi valori per il settore e originali canali di comunicazione sono, infatti, le direttrici su cui puntare per guardare con fiducia ai prossimi cinquant'anni".

Numerose le iniziative che daranno spazio alle prospettive del settore e ai giovani, veri protagonisti nei prossimi anni. Diverse le novità: tornano gli Emerging Designer (Adult, Anna Baiguera, Annie Gestroemi, Andrea Mondin, Balluta, King Ping, Maison Ernest, Marie Weber, Me.Land, Panafrica, Paolo Ronga, Seven All Around). Accanto a loro 12 influencer: Camilla Agazzone, Giulia Calefato, Rita Capparelli, Francesca Chelli, Valeria Conte, Asia Corvino, Martina Favaro, Eros Grecu, Camilla Lucchi, Martina Panagia, Elisabetta Pistoni, Marianna Zuliani.

Dopo l'avvio della scorsa edizione, si conferma anche a settembre lo spazio Italian Footwear startup a cura di Ice e Ministero dello Sviluppo Economico (Fashion Square, pad. 1), in cui saranno esposte le collezioni delle aziende selezionate da Suitex International, società internazionale di recruiting specializzata nel settore Fashion: Ambleme, Federica Fasoli, Le Scarpe di Marta, Levius, Max Moore, Naglev, P448 Shoes, Samboue, Thomas Neuman.

La fiera si apre in un momento particolarmente delicato per il settore, che vale circa 14,3 miliardi di euro di fatturato, occupa oltre 75.000 addetti ed esporta l'85% della produzione. I dati raccontano di una realtà in cui l’export è caratterizzato da dinamiche favorevoli in valore (+8,4% nei primi 5 mesi) e con un incremento a doppia cifra del surplus commerciale (+13,1%).

Tuttavia, non mancano elementi di forte preoccupazione: contrazioni nei volumi, differenze sempre più ampie tra grandi brand e piccole medie Imprese, difficoltà su diversi importanti mercati esteri e cronica debolezza nei consumi interni, che dopo un decennio di lenta erosione, mostrano nel primo semestre cali del -3,7% in volume e del -3,2% in spesa, con pesanti flessioni nei negozi (-11% le paia vendute, con una diminuzione prossima al 16%in spesa), mentre l’online seguita a crescere (+10,3% in quantità e +17,3% in spesa), e ora copre l’11% in quantità e il 13% in spesa del totale acquisti delle famiglie italiane. Tenuta per le catene di negozi (stabilità in volume e +2,3% in valore).