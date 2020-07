Anok, Kaia e Tessa: chi sono le nuove regine delle passerelle

Anok Yai, Kaia Gerber e Kerolyn Soares (Fotogramma/Ipa)

di Federica Mochi

Una volta c'erano Carla, Linda e Claudia. Ora che le supermodel hanno appeso i tacchi al chiodo, a camminare a lunghe falcate sulle pedane internazionali pensano Anok, Lily, Kaia,Tessa e Chun. Segnatevi questi nomi perché di strada ne faranno molta. Giovanissime e inarrestabili, sono loro i nuovi volti di punta del modeling, pronte a sbarcare a Milano per la fashion week. Promesse dell'industria del fashion, con la carriera appena decollata o, in alcuni casi, già collaudata.

Oltre alle insta-models da oltre 100 milioni di follower, come Bella Hadid e Kendall Jenner, (entrambe cresciute a pane e Instagram) i nuovi volti del fashion system sono bellezze non convenzionali che nelle ultime due stagioni hanno ottenuto il plauso degli addetti ai lavori. Come Anok Yai, 1.80, americana di origini sudanesi. Pelle d'ebano e occhi a mandorla, Anok ha bruciato in fretta ogni traguardo, diventando in una manciata di stagioni la musa di Miuccia Prada. Nata in Egitto nel 1997, dopo essere stata notata dal fotografo Steve Hall, che ha pubblicato la sua foto su Instagram, la sua carriera è decollata: tenuta a battesimo da Prada - per la quale si è guadagnata un contratto in esclusiva, diventando la seconda modella di colore ad aprire uno show del brand meneghino - Anok ha sfilato per tutte le griffe che contano, come Miu Miu, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent.

La settimana scorsa, a New York, non c'è stato stilista per il quale non abbia sfilato: Marc Jacobs, Michael Kors, Tom Ford, Proenza Schouler e Ralph Lauren. E non finisce qui. Oltre alle numerose campagne pubblicitarie e copertine (la patinatissima W l'ha scelta per la cover del numero di settembre, il numero più importante dell'anno), Anok è finita nella lista delle 50 top model della piattaforma models.com.

Stesso destino di Kaia Gerber, ex emergente, ormai consacrata a star internazionale delle passerelle. 18 anni appena compiuti, la figlia di Cindy Crawford è inarrestabile. D'altronde Kaia, che ha mosso i primi passi nel fashion da un paio d'anni, è la fotocopia di mamma Cindy. Lunga chioma castana, occhi da cerbiatto e amatissima da Versace, Fendi, Chanel e Valentino, la ragazza ha seguito le orme della madre e oggi è tra le modelle più richieste del fashion system. Dopo la copertina di 'Vogue Uk' di ottobre, questa settimana la attende una carrellata di show per la fashion week milanese.

Tra le nuove promesse del modeling spicca poi Chun Jin. Cinese, 1.78, occhi e capelli nerissimi, a febbraio è diventata uno dei volti di Fendi, maison per la quale ha sfilato e posato per la campagna pubblicitaria fall-winter 2019-2020. E a New York ha fatto incetta di show, calcando le pedane di Tory Burch e Coach.

Non è da meno Tessa Jean, bellezza efebica e giovanissima promessa del fashion, sulla quale scommettono gli addetti ai lavori come Katie Grand, regina indiscussa delle stylist. Fa passi da gigante anche la filippina Noah Carlos, 19 anni, top di punta di Maison Margiela, Dries Van Noten, Alexander Wang e Sies Marjan, che a New York ha sbaragliato la concorrenza sfilando per Coach, Marc Jacobs, Michael Kors, Philip Lim, Helmut Lang e Jeremy Scott. Promette bene anche la colombiana Natalia Montero, che ha firmato un contratto in semi esclusiva con Balenciaga piazzandosi sulla cover di Vogue Latino America.

O ancora, Kerolyn Soares. Taglio ultracorto, occhi nocciola, la brasiliana ha firmato un'esclusiva per Prada ed è stata la stella indiscussa delle collezioni di haute couture, prestando volto e corpo a un'infinità di brand come Chanel, Fendi e Givenchy. E le italiane? Oltre alle arcinote Greta Varlese e Vittoria Ceretti, bellezze eteree dagli occhi di ghiaccio, le top italiane del momento si chiamano Chiara Scelsi e Matilde Rastelli, che si sono fatte le ossa a suon di campagna pubblicitarie, sfilate e copertine da sogno.

22 anni, musa di Dolce&Gabbana, Chiara è stata scoperta da Karl Lagerfeld. Modella un po' fuori dal comune (è alta 1.69) il primo ingaggio è partito col botto: Parigi, Chanel. A seguire carrellate di set fotografici, uno su tutti quello del debutto per Vogue Italia. E poi ancora le campagne pubblicitarie per Dolce&Gabbana, Juicy Couture, Furla e Chanel. Collaudata nel fashion system anche Matilde Rastelli, 21enne di Como, che dopo essere stata scoperta ai live casting per Elite Model Look 2015 ha fatto il pieno di campagne pubblicitarie e set fotografici, da Bulgari a Missoni, passando per le pagine patinate di Vogue e Glamour.