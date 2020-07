Il giardino fluo di Peter Pilotto

(Afp)

Stampe floreali e pennellate fluo per lei e per lui. Ma anche jeans e bustier intrecciati, gonne di raso e forme asimmetriche. Peter Pilotto debutta sulle passerelle della fashion week milanese sotto il segno del gender fluid. Al teatro Manzoni di Milano, il duo creativo, composto da Peter Pilotto e Christopher De Vos, rilegge il daywear da uomo e donna mandando in scena la sua personale rivisitazione dell'universo legato allo sport, al surf e alle fantasie psichedeliche.