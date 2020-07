Le falene glamour di Le Piacentini

Corre verso tutto ciò che luccica, come una falena, la donna tratteggiata da Le Piacentini per la spring-summer 2020. Una collezione fresca e glam che strizza l’occhio agli anni ‘80 e al mitico Studio 54 di New York. Ma l’ispirazione delle sorelle Alessandra e Francesca Piacentini, al timone del brand, attinge a piene mani anche al grande schermo: c’è la Michelle Pfeiffer di ‘Scarface’, la Farrah Fawcett di ‘Charlie’s Angels’ e Sharon Tate nei suoi completi sgargianti di satin giallo canarino.

La collezione, ricca di tagli sartoriali e drappeggi è un inno alla gioia e si dipana attraverso una serie di giacche, pantaloni e gonne in paillettes da caveau, impreziosite da ricami con fili d’argento e perline glam-rock. Capo must è l’abito bodyconscious, presentato in diverse varianti. E poi, ancora, arricchiscono la collezione i completi in denim metallizzato e in bouclé spalmato, il jersey e il raso. I ricami, i tagli e le asimmetrie caratterizzano le tute sporty-chic e le bluse. La palette, invece, va dal rosa geranio al turchese e al giallo sole, fino al nero inchiostro e al verde acqua.