Addio a Emanuel Ungaro, il signore dell'eleganza

Francese lo era solo di nascita. Perché le radici affondavano in Puglia. A Francavilla Fontana, per la precisione, da dove provenivano i genitori. 'Chirurgo dell'eleganza' lo ha ribattezzato qualcuno, e non a caso. Perché Emanuel Ungaro, lo stilista scomparso ieri all'età di 86 anni, era un vero vulcano creativo, sempre con lo sguardo attento al futuro. E con indosso il camice bianco, con il quale lavorava, ha contribuito a plasmare i canoni di tutta la generazione anni Ottanta. Ormai non sfilava da anni, Ungaro. E di lui, i non addetti ai lavori, ricordano soprattutto i profumi, eleganti flaconi di vetro che ancora oggi basta stappare per respirare tutta l'opulenza dei mitici '80.

Gli inizi nell'haute couture francese, i trionfi sulle passerelle internazionali. Poi la decisione di appendere al chiodo ago e filo e ritirarsi in un antico convento in Provenza perché, aveva spiegato qualche anno fa il grande maestro, "l'alta moda è finita, mancano i grandi maestri ma anche un'etica, una disciplina, il rispetto per gli altri". Non aveva mai rimpianto di aver abbandonato l'alta moda, Ungaro. Lui, che al fianco di icone dell'haute couture del '900 come Cristobal Balenciaga aveva mosso i primi passi.

''Non c'è alcuna nostalgia per il passato - raccontava all'Adnkronos nel 2015 quando per il Teatro dell'Opera di Roma aveva cucito i costumi dei 'Carmina Burana' di Carl Orff - Ma rispondo citando il mio maestro, Cristobal Balenciaga. Chiuse il suo atelier nel 1968, perché, disse, non esistevano più donne che avrebbero potuto indossare i suoi abiti".

Nato ad Aix-en-Provence nel 1933, Ungaro respira moda sin dall'infanzia. Dall'età di nove anni, per la precisione, quando il piccolo Emanuel impara i segreti della sartoria grazie al padre. Dopo essersi trasferito a Parigi, Ungaro si forma da Balenciaga, presso cui trascorre sei anni, passando poi due anni da Courrèges. Nel 1965 fonda la sua maison e presenta la prima collezione durante il periodo di massima della moda futurista. Periodo che si riflette sulle sue creazioni: mixa stampe, sfumature e drappeggi. Sono gli anni di grande fermento creativo per Ungaro che apre la prima boutique all'inizio di Avenue Montaigne a Parigi. Passano pochi anni, siamo negli Ottanta, e il suo diventa uno dei cinque grandi nomi dell'haute couture parigina, assieme a un altro gigante, Yves Saint Laurent.

Nel 1996 la sua etichetta viene acquistata da Ferragamo. Ungaro si ritira allora dalla gestione dell'azienda ma continua a creare. Fino al 2004, quando decide di lasciare il mondo della moda parigina. Nel 2012, Aeffe riprende la produzione e la distribuzione dei prodotti Ungaro. Il brand viene poi acquistato da Aimz Acquisition, che fa capo all'imprenditore di origine pakistana Asim Absullah.

Sposato con Laura Bernabei, dalla quale ha una figlia, Cosima, Ungaro era appassionato di musica classica. Tanto da realizzare i costumi per i Carmina Burana all'Opera di Roma nel 2015. La sua prima volta nel mondo della danza. "Io ho semplicemente cercato di vestire questa poesia, questo sogno, questa leggerezza - raccontava -. Qualcosa che ha un significato misterioso e profondo''. Sui nuovi talenti del fashion era un po' incerto. Ma sul futuro della moda non avevi dubbi. "Non morirà mai - spiegava - In fondo è un Rinascimento continuo e poi non ci si può fossilizzare sul passato''. 'Ci sono stati grandissimi creatori - ammetteva ancora - Mademoiselle Chanel, madame Vionnet, Christian Dior. Poi è c'è stata la generazione di Cristobal Balenciaga, Saint Laurent, Courreges, la mia. Ma forse quello che manca oggi realmente nell'alta moda, sono i grandi maestri. Maestri che possano trasmettere non solo un mestiere, ma anche un'etica, una disciplina, un rispetto profondo per gli altri e per il proprio lavoro''.