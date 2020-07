I sex toys arrivano a Pitti Uomo

Un brand di sex toys debutta per la prima volta a Pitti Uomo, il salone internazionale delle anteprime della moda maschile, che si terrà a Firenze dal 7 al 10 gennaio. Lelo, marchio svedese leader nel settore, sarà presente in uno stand alla Fortezza da Basso.

Lelo presenterà articoli dedicati al lifestyle intimo. Nel corner dell'azienda ci saranno sia prodotti dedicati all'uomo, sia quelli dedicati alla donna. Tra gli articoli di punta e i best seller, anticipa una nota del brand, "ci sarà in anteprima nazionale anche il nuovissimo F1s, il sex toy per l'uomo che abbina il design inconfondibile di Lelo ad un’anima high tech".

"Noi di Lelo siamo molto orgogliosi di essere il primo brand dedicato al piacere sessuale ad avere la possibilità di partecipare ad un evento così iconico nel fashion system come Pitti Uomo - dichiara Luka Matutinović, Global Marketing Director di Lelo - Il nostro brand si contraddistingue da sempre per il design e l’eleganza dei propri prodotti, quindi in connubio con l’eccellenza e lo stile del Pitti era inevitabile e siamo molto riconoscenti all’organizzazione per averci accolto con grande entusiasmo".