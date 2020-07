Marcelo Burlon County of Milan, distorsioni psichedeliche

(Foto Adnkronos)

di Federica Mochi

Rapsodia psichedelica e distorsioni folk. Marcelo Burlon County of Milan rilegge in chiave distopica l'universo dell'urbanwear maschile, giocando su forme e velocità di movimento. "E' una collezione un po' più adulta rispetto alle altre - spiega lo stilista all'Adnkronos - ho cercato di accontentare un po' tutto il pubblico, che va dai 15enni agli uomini di 50 anni. E una collezione più matura perché sono più maturo io, più sicura, perché lo sono anche io. Mi rappresenta in tutto e per tutto".

Per la fall-winter 20/21, lo stilista tratteggia sulla passerella -una dance hall tutta tinta di blu- 39 uscite, rileggendo i concetti di funzionalità e tailoring. Il guardaroba per lui è urban, composto da piumini, bomber camicie e maglioni jacquard con stampe dai fiori deformati, motivi folk e pied-de-poule liquefatti che creano effetti psichedelici. E ancora, anorak imbottiti cedono il passo a felpe e short, piumini riflettenti, giacche monopetto e bomber incrostati di cristalli Swarovski.

Variopinta la palette cromatica: si va dal pietra ai marroni, passando per i muschio, i sesamo e i neri illuminati da blu abbagliante e stampe colorate. Lato accessori, spazio a buste in pelle oversize, sneakers da lavoro create in tandem con Caterpillar. E poi collane, orecchini floreali e cinture utility completano i look. Tutto il mondo di Marcelo in una stanza.

"Nella collezione ho messo i miei anni di esperienza tra styling, musica ed eventi unendo distorsione e psichedelia folk - sottolinea- elementi che fanno parte del mio Dna". Nel parterre convince e strappa consensi, soprattutto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che dal front row annuiscono e approvano.