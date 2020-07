Follia a tinte bubble gum per Miaoran

di Federica Mochi

Divertimento, colore e un pizzico di follia. Non è forse (anche) questo la moda? Perciò ‘have fun with it’, divertitevici. Parola di Miaoran, che per la fall/winter 2020-2021 immagina un mondo guardato attraverso lenti rosa bubblegum. "In questa collezione ho usato molti colori e vari materiali - racconta lo stilista Miao Ran all’Adnkronos - tantissime texture e tantissime silhouette e c’è un perché. Ho immaginato un paesino pieno di luce fucsia, dove le persone vivono insieme e nel quale ognuno ha il suo carattere ma si capisce che sono tutti folli".



Come in un cartoon a tinte sature, dunque. "Ogni look ha una silhouette diversa e una combinazione di materiali diversa - spiega ancora lo stilista - come la viscosa lucida o il gessato classico. E poi c’è un nuovo tessuto, un’imbottitura d’oca. Ho usato anche lana stampata per dare un tocco di luce e i pelouche dai tagli lunghi e corti. Tutto è ben mixato".

In passerella la collezione si traduce in look sciolti e stratificati: c’è il trench rosa con brulicanti stampe floreali, spalmature di vinile su abiti e cappotti, trench dalle proporzioni volutamente esagerate, il classico doppiopetto, la camicia in nylon croccante. E ancora: slim pants, pantaloni in maglia scampanati e la gonna da uomo, come il modello kilt o quello con l’imbottitura leggera in oca. Sia per lui sia per lei.



D’ispirazione vagamente Anni '70 i colli coloratissimi di piume che scolpiscono la figura così come i cappelli e le stringate a punta carré che completano la collezione. Variegata la palette cromatica: tanti neri, blu, marroni, gialli e rosa brillanti e righe che sbocciano in fiori. Pop in salsa rosa.