Dolce e Gabbana sostiene l’Australia devastata da incendi

Dolce&Gabbana lancia il progetto #DGLovesAustralia con l’obiettivo di dare un contributo al Paese, in particolare a coloro che sono stati colpiti dai violenti incendi. Attraverso la creazione di una t-shirt esclusiva raffigurante il Waratah (fiore simbolo dell’Australia, sinonimo di forza, energia vitale e guarigione) e lo slogan #DGLovesAustralia, il duo creativo intende aiutare il Paese a rialzarsi e ad arginare gli enormi danni causati dai recenti incendi, che hanno messo in ginocchio l’isola simbolo per diversità di specie animali.

I proventi delle vendite saranno devoluti all’organizzazione australiana Foundation for Rural & Regional Renewal (Frrr), un’organizzazione senza fini di lucro che sfrutta il potere degli investimenti collettivi tra governo, impresa e filantropia per migliorare la vita di coloro che vivono nelle zone rurali, regionali e remote dell’Australia.

Frrr ha una lunga storia di supporto alle comunità colpite da catastrofi, aiutandole a recuperare e costruire la propria capacità di resistenza a calamità future e dal 2006 ha destinato più di 19 milioni di dollari alle iniziative locali di recupero e preparazione. Disponibile sia da uomo sia da donna in un numero totale di 1.000 pezzi, la t-shirt sarà acquistabile in tutto il mondo sull’online store world.dolcegabbana.com/it/ e in selezionate boutique Dolce&Gabbana in Australia.