Coronavirus, venditrici Motivi, Oltre e Fiorella Rubino diventano fashion influencer

Motivi, Oltre e Fiorella Rubino svelano un approccio di comunicazione inedito in piena sintonia con il 'digital boost' innescato in piena emergenza coronavirus. Il personale di vendita dei negozi presterà il proprio volto e la propria voce ai brand, calandosi nel nuovo ruolo per continuare ad affiancare e ispirare le clienti nelle loro scelte.

Un dialogo costante, una connessione istantanea, uno scambio diretto che trasmette il senso realistico dello shopping e il lato umano di chi ogni giorno contribuisce al successo dei tre brand, ossia le 2.500 venditrici impegnate da sempre a offrire una customer experience completa, che nel tempo ha generato 31 milioni di ingressi annuali nei negozi e 1,5 milioni di clienti fidelizzate. Si sono votate tramite la piattaforma Workplace di Facebook, quindi sono proprio loro ad aver scelto in prima persona i nuovi volti che andranno online nel corso delle prossime settimane.

In pochissime ore, più di 300 aspiranti influencer hanno risposto all’iniziativa lanciata dall’azienda, spinte dal desiderio di rappresentare online il proprio brand e dalla missione di proiettare la cerimonia della vendita diretta sul piano di un’esperienza virtuale. Nasce così una nuova strategia di social e-commerce, basata sull’offerta di una guida all’e-shopping ulteriormente scandita da tutorial, videocall su appuntamento e consigli live direttamente trasmessi dalla community di venditrici degli store italiani; le stesse che, anche prima del lock-down, curavano il rapporto diretto con le clienti durante gli acquisti in negozio.

Jane, Valentina, Valentina, Sabina, Jessica, Rossella: sono loro le sei addette alla vendita impegnate davanti allo schermo in veste di vere e proprie influencer. Sono loro a rispondere personalmente e a interagire ogni giorno con le utenti tramite un calendario fitto di dirette Instagram, contenuti speciali e live sessions per supportare le follower, anche in direct messaging, nella creazione dei loro look del cuore, con un’attitudine assolutamente 'stylish, friendly & playful'.

Il calendario di appuntamenti dedicato alle clienti affezionate e alle “new lovers” dei tre brand diventa il mezzo più potente e immediato per raccontarsi e per avvicinare il pubblico ad una nuova idea di marketing: una dimensione vera ed empatica in cui l’human connection guida l’interazione con il consumatore.