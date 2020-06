Intimissimi lancia servizio 'Scaffale Infinito'

Intimissimi si impegna in un progetto che concentra le sue forze nell’integrazione sempre più efficiente tra gli acquisti in negozio e quelli via web. Per questo ha dato vita al progetto O2O - Online to Offline -, l’iniziativa che ha lo scopo di garantire a tutti i clienti del brand un servizio migliorato e un processo di acquisto fluido e rapido. Alla base di tutto, il concetto di Scaffale Infinito assicura a tutti i consumatori finali un adeguato assortimento di modelli, colori e taglie, che qualora non disponibili direttamente nei negozi fisici, verranno prelevati dai magazzini destinati all’online, così da riuscire a soddisfare tutte le richieste ed esigenze.

Tale operazione favorirà la finalizzazione di ogni acquisto, abbattendo anche il rischio di out-ofstock. Per tutti coloro che sono iscritti al programma Loyalty, Intimissimi ha riservato la spedizione sempre gratuita, oltre alla possibilità di acquisto e ritiro in negozio. All’interno dei 1.029 negozi coinvolti (di cui oltre 650 in Italia) infatti, ci si potrà avvalere di questo nuovo servizio integrato e procedere all’acquisto online del prodotto desiderato, grazie anche all’aiuto diretto di un assistente alla vendita, godendo della disponibilità dello stock e-commerce e ottenendo così il doppio vantaggio di allargare il range di scelta e accorciare i tempi di consegna al cliente.

Il servizio, che ha lo scopro ultimo di migliorare l’esperienza d’acquisto della clientela Intimissimi, rendendola sempre più semplice, smart e appagante, è già attivo in Italia, Austria, Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri Paesi: Polonia, Belgio e Repubblica Slovacca con l’obiettivo di toccare tutti i 25 mercati dove il marchio Intimissimi è presente con la vendita online.