Thun si allea con Trollbeads, al via progetto licensing

Thun si allea con Trollbeads dando vita a una nuova linea di gioielli caratterizzata da creazioni in argento e vetro lavorato a mano e decorato con le icone, le forme e i colori della palette Thun. I designer danesi con la guida di Lise Aagaard, art director e fondatrice di Trollbeads che ha unito le due anime nella nuova linea Thun by Trollbeads, hanno utilizzato tutta la loro creatività ed esperienza artigianale per interpretare la fiaba gentile di Thun.

I gioielli si caratterizzano, oltre che per il design, anche per la qualità dei materiali e per essere sapientemente lavorati a mano. I beads in argento 925, sono creati artigianalmente utilizzando l’antica tecnica orafa della cera persa. I beads in vetro, lavorati a mano, che racchiudono minuziosi dettagli e infinite sfumature di colore sono realizzati attraverso la tecnica per avvolgimento. Questa lavorazione dà vita ad innumerevoli sperimentazioni e rende ogni beads unico, perché diverso per forma e sfumature di colore.

"Autentica passione artigianale, stile e valori positivi sono da sempre le chiavi del successo del brand e di ogni collezione Thun - afferma Francesco Spanedda, Chief Brand Officer di Thun -. Ogni nostra creazione racconta, da oltre 70 anni, la gioia di chi vuole condividere affetto - o celebrare un avvenimento importante - con dono unico, che nasce dal cuore. L’artigianalità e il design danese si uniscono al nostro mondo italiano di magia e creatività per rendere ancora più preziosa l’emozione a cui si ispirano le nostre collezioni e che diventa oggi gioiello da regalare.”

La linea racchiude gli elementi distintivi del Dna dei due brand: materiali preziosi (argento 925 e vetro lavorato a mano) e componibilità caratteristici di Trollbeads; icone, forme, colori e temi dell’universo magico di Thun. "L’idea - spiega Soren Poulsen, ad di Perlunica srl - azienda distributrice del brand Trollbeads in Italia - è nata in modo molto naturale. Sin dal principio, con immenso rispetto e stima reciproca, abbiamo notato la condivisione di molti valori aziendali. Primi fra tutti il business di famiglia che mette al centro il consumatore e i propri dipendenti e la forte attenzione per l’artigianalità e la qualità delle nostre creazioni. Lavorando insieme su questo progetto abbiamo potuto constatare che nonostante i nostri core business siano lontani l’uno dall’altro condividiamo una visione importante: portare creatività, arte ed emozione nella vita delle persone”.

La partnership, siglata dalle due aziende, non si limiterà alla sola creazione di prodotto, ma si inquadra all’interno di un progetto strategico più ampio che vede il coinvolgimento delle due distinte reti commerciali, entrambe impegnate nella proposta al mercato dei nuovi gioielli Thun by Trollbeads, nonché l’ampliamento del perimetro di Thun, che a partire dal prossimo autunno introdurrà i gioielli all’interno del suo portafoglio prodotti.

"Questa nuova collaborazione - commenta ancora Spanedda - amplia il nostro segmento di prestigio estendendolo al mondo della gioielleria e conferma il nostro posizionamento come azienda di riferimento nell’ambito del regalo di qualità. La forza dell’accordo trova solide basi nella comunione di ideali che hanno reso famosi entrambi i marchi e mette a fattor comune il know-how di due realtà che fanno dell’artigianalità e dell’emozione la base di ogni loro creazione".

Un piano di comunicazione dedicato, che integra perfettamente on e off- line, accompagnerà in ogni suo fase il lancio e l’integrazione delle collezioni. La capsule, composta da 29 referenze, sarà disponibile a partire fine settembre e sarà in distribuzione esclusiva solo per il mercato italiano, presso i punti vendita Thun, le gioiellerie Trollbeads e sulle piattaforme di e-commerce thun.com e trollbeads.com.