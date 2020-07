Collini Milano lancia nuova campagna 'A Love Declaration'

A pochi giorni dall’annuncio della opportunità di ‘tornare alla normalità’ in alcuni Paesi al mondo, si respira già un innato senso di ottimismo, una bramosia di ripresa, di benessere, e di uno stile di vita più concentrato su spazi aperti e su luci forti. Lo sa bene Maison Collini Milano, che lancia la nuova campagna 'A Love Declaration'. "Grazie alla capacità umana di adattamento, l’inimmaginabile può essere fronteggiato, gestito, e anche superato. In fondo, questa è la lezione vera del Coronavirus: che gli esseri umani sono capaci di adattarsi, e di non farsi fermare neppure nelle situazioni più difficili", commenta Carmine Rotondaro, proprietario della Maison Collini Milano.

Nonostante il comparto moda sia indubbiamente uno dei più danneggiati dalla pandemia, l’industria sta reagendo con un vigoroso senso di ‘correzione’ dell’errore, in senso lato, come si è registrato già nelle settimane scorse tramite gli interventi diretti di alcuni fra i più prestigiosi marchi. "Temo che il segreto ed il ruolo di chi porterà di nuovo il mondo della moda al successo, risieda nei valori, nelle tradizioni, e nel nostro innato amore per la bellezza", aggiunge Rotondaro durante la sua conversazione con Ilaria Niccolini, art director e producer della nuova campagna Collini, 'A Love Declaration'.

E insiste: “Abbiamo quasi ceduto, per un attimo, alla tentazione di credere che solo ciò che è più popolare (nel senso di trendy) e le opportunità più scaltre siano alla base della spina dorsale delle nostre aziende, e, di più, delle nostre ambizioni. Poi è arrivato Covid-19, e ci ha costretti, tutti, a fare i conti con la realtà”. Non è quindi una sorpresa che la nuova campagna di Collini Milano ponga l’accento su tali valori e, nel farlo, riporti in superficie una chiamata importante, quasi emozionale, a visitare i tesori italiani, le nostre architetture, le città meravigliose di Roma, Firenze, Venezia, ma anche Siracusa, Bologna, Trieste, la Costa Smeralda.

Tutte perle di civiltà, culle della nostra cultura e della nostra storia, eppure troppo spesso sfruttate senza cura e rispetto: adesso pronte per una nuova ondata di amore e ammirazione per il nostro Patrimonio culturale, ricevuto in eredità di generazione in generazione attraverso i secoli. Il lusso nel 2020 è esattamente questo: la capacità di trasferire valori, visioni, sogni, e benessere attraverso il susseguirsi delle generazioni. A Love Declaration crea un connubio fra la nuova collezione Collini Milano e le splendide architetture italiane, e lo fa ponendo l’attenzione sullo spirito ribelle e passionale che rende la Maison prontissima per il nuovo Rinascimento.

La versatilità dello stile Collini permette di passare dalle copertine patinate un po’ in tutto il mondo, alle grandi star quali Neymar, Fan Bing Bing, Natalia e tanti altri, mentre la maison si prepara ad una intensa attività di supporto del nuovo e-shop pronto con il prodotto Summer e Fall 2020, il cuore di A Love Declaration.