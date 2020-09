Fielmann lancia campagna 2020 e conferma Alessandro Borghese testimonial

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, riconferma lo chef Alessandro Borghese come testimonial della sua nuova campagna 2020, trasmessa sui principali mezzi di comunicazione offline e online, televisione e radio. Protagonisti della campagna televisiva, Alessandro Borghese, un mini-chef, il suo cane e l’assicurazione gratuita Fielmann.

"Gli occhiali sono la mia passione più grande, insieme a cucina e musica - racconta lo chef Borghese -. Considero gli occhiali un mio simbolo distintivo. Da sole o da vista, sono sempre con me nella vita di tutti i giorni. Ne ho sul set dei miei programmi, al ristorante, in auto, a casa e finisco per dimenticarli o perderli. Da quando sono testimonial Fielmann, ho scoperto che non esistono problemi, solo soluzioni. Anche a questo, grazie alla loro assicurazione inclusa nel prezzo".

Lo spot racconta uno dei fiori all’occhiello Fielmann, vantaggio esclusivo per il cliente: al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. Il claim cita infatti: 'E se perdi i tuoi occhiali? Da Fielmann te li diamo nuovi con l’assicurazione gratuita!'

"Lo chef Alessandro Borghese è un partner ormai consolidato - spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia - che incarna appieno i principi del nostro brand. Per questo l’abbiamo scelto per il secondo anno consecutivo. Anche lui mette sempre la felicità dei suoi ospiti al primo posto. Per Fielmann è fondamentale la soddisfazione del cliente e le sue esigenze. Siamo sicuri che i valori di chef Borghese uniti alla nostra filosofia, ci accompagneranno nell’espansione in Italia".

Fielmann soddisfa inoltre i bisogni eyewear di tutta la famiglia con 'Mini me Miniature'. La collezione 100% made in Italy dedicata a chef Borghese si allarga con due nuovi occhiali kids, miniature dei modelli da adulto. Occhiali per grandi e piccini in diverse varianti colore, sviluppati dal nostro designer italiano Marco Collavo e prodotti nelle Valli del Cadore. Con la collezione 'Mini me Miniature', Fielmann pensa attraverso le generazioni e garantisce la qualità del fatto a mano in Italia al miglior prezzo.

"Fielmann serve 25 milioni di clienti in 14 Paesi, trova sempre una soluzione personalizzata per loro - ricorda Marco Collavo, direttore delle collezioni Fielmann -. Per il lancio della nuova campagna Fielmann, abbiamo pensato shape alla moda per tutta la famiglia. Questi, come tutti i modelli dedicati allo chef Alessandro Borghese, sono stati realizzati in tutte le loro fasi in Italia. Il nostro obiettivo principale è creare un prodotto alla moda, di qualità, accessibile a tutti. Ma soprattutto Made in Italy al 100%".

La campagna 'E se perdi i tuoi occhiali? Ci vediamo da Fielmann' ha l’obiettivo di supportare la strategia di espansione in Italia e punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro.