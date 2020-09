Calzedonia lancia capsule collection con Superga

Cosa accadrebbe se l’iconico collant Calzedonia, protagonista dei look femminili, incontrasse lo stile più sportivo di Superga? Lo svela la capsule collection che porta la firma dei due marchi senza tempo, e che unisce le caratteristiche di un intramontabile accessorio di tutti i guardaroba femminili, al carattere sportivo ma al contempo classico del marchio Superga. La capsule, che sarà disponibile a partire da metà settembre, comprende calzini, leggings e collant.

I cinque leggings ne includono 4 proposti come variante del best seller super lucido, in nero, magenta, zaffiro con dettagli logo e una versione con stampa allover in tessuto tecnico. I 4 collant comprendono invece una versione a rete grande e una a rete piccola segnata da un particolare effetto glitterato, entrambi con elastico logato in vita. Infine le 11 proposte di calzini sono disponibili negli stessi colori pop dei leggings, in versione più sportiva, in due stampe logo, e in lurex.