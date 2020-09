Etro, estate all'italiana

Un’estate italiana. All’insegna della gioia, della felicità e delle origini. Fiero del proprio Dna italiano, per la spring-summer 2021 Etro invita in un viaggio attraverso il fascino eterno dello stile Riviera. Un concetto ispirato dal mondo attuale, in cui il concetto di vicinanza e familiarità assume un nuovo, potente significato. E' qui che Veronica Etro trova ispirazione, rileggendo in passerella la bellezza e il patrimonio artistico-culturale del suo Paese d’origine.

Colorata, rilassata, spontanea, la collezione reinterpreta lo spirito borghese del marchio ma sempre con un tocco d’ironia. Esplorando un’estate italiana che non si vorrebbe veder finire mai, ricorre il tema nautico in motivi di corde, catene marine, ancore, conchiglie, righe e barche a vela. Nuovo protagonista è il Pegaso-Tritone, che appare come logo su T-shirt e maglioncini crop. Celebrando i sontuosi affreschi dei palazzi italiani, stampe foulard d’archivio - Bandiere da Parata (1992), Albero delle Meraviglie (1993), Trionfi e Soffitti (1994) e Palais Jamais (1995) - aggiungono un tocco di armoniosa bellezza, mentre il motivo Paisley, icona del marchio, viene rivisitato in una nuova veste grafica monocromatica.

Lo spirito essenziale della moda anni Novanta è riscoperto attraverso pezzi senza tempo e mai complicati. I bermuda sono abbinati a bustier stampati e leggere giacche in twill, i jeans con risvolto indossati con costumi interi e stretti in vita da cinture con corde e catene. Il nuovo completo estivo include bikini dalle forme rétro portati con gonne dall’ampio spacco punteggiate da bottoni. E ancora, i set in maglia sono stampati con i motivi iconici della collezione, mentre pantaloni Capri e gilet dal gusto sartoriale sono abbinati a foulard annodati che diventano micro top. Il denim d’archivio è utilizzato per pantaloncini e camicie, una morbidissima spugna stampata dà vita a tuniche versatili. La classica T-shirt souvenir si impreziosisce di ricami che raffigurano paesaggi in stile cartolina.

Ricca la palette che varia dalle combinazioni marinare di blu, bianco e rosso a toni sorbetto, femminili e romantici, includendo sfumature di giallo lime, turchese, arancione, salmone, lavanda e menta. Lo spirito rilassato e sempre raffinato della collezione è esaltato dagli accessori, tra cui cestini in paglia, secchielli ispirati agli anni Novanta e maxi tote bag in canvas stampato. Ai piedi sandali infradito in corda si arricchiscono di lacci in seta da annodare intorno alla caviglia. Al collo colorate collane di perline sono pensate per essere combinate tra loro e mixate con choker metallici d’ispirazione nautica.