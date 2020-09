Genny, omaggio all'Italia

Un omaggio all'Italia, alla forza della creatività e al savoir faire proprio del Made in Italy. E' quello pensato da Genny che per la collezione spring-summer 2021 ha voluto amplificare il messaggio di positività fondato su eleganza, modernità e naturalezza. Siamo nel veronese, nella cornice del Parco Giardino Sigurtà, location scelta per lo show andato in scena in forma digitale. Un video, iniziato con il messaggio di fiducia della stilista Sara Cavazza Facchini, che per questa stagione si è ispirata all’Italia e a tutte le sue bellezze.

Un viaggio attraverso forme, colori e stampe che raccontano la sua arte, la sua musica e la sua storicità. I 42 look hanno sfilato attorno a un laghetto di ninfee, confermando il ritorno a forme fluide e femminili. Look senza tempo, un richiamo agli anni ’50 avvolti in un clima di intensa allegria. In passerella mini giacche tinte di iris viola e glicine sono coordinate agli shorts, le stampe giallo osmanto e verde lime ravvivano i vestiti mentre rosso e bianco si alternano ai basici del nero e nude. La giacca diventa spolverino, vestaglia, pigiama, camicia per offrire momenti di composto relax. I top sono corpetti dalla costruzione sartoriale ma leggeri e grafici nella realizzazione.

Gli accessori si fanno notare per le loro misure: micro zainetti o maxi shopping bag in tessuto o trasparenti. Borse a mano dall’effetto trapuntato mostrano nel manico il logo metallico. La sagoma di un violino sul lato di un vestito da sera e un trench stampato con note dorate introducono l’omaggio alla musica classica. Anche la colonna sonora è un omaggio al Bel Paese: l’ouverture della 'Cenerentola' di Rossini e il verdiano 'Va Pensiero'. Gran finale tricolore, dove un serie di abiti lunghi con i colori della bandiera italiana sfilano nel labirinto di siepi di Parco Giardino Sigurtà ritrovando eleganza e sofisticata femminilità.