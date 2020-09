Hui, crush tra Oriente e Occidente

L’Oriente incontra l’Occidente in una contaminazione vitale e soprattutto ricca di stile nel fashion film con il quale Hui presenta la sua collezione primavera-estate 2021 in occasione della settimana della moda di Milano. Un evento trasmesso in diretta stamattina, in un intenso racconto per immagini. Cinque donne di etnie diverse sono riprese nella cornice suggestiva di Palazzina Appiani, storica dimora napoleonica dalla bellezza neoclassica nel cuore di Milano, un meraviglioso salotto impreziosito da opere d’arte e da un gusto architettonico improntato alla grandeur francese, circondato dal verde del parco Sempione.

In un’alternanza di scene vissute tra l’interno e l’esterno della costruzione, le donne indossano i modelli della proposta estiva del brand: tagli e silhouette essenziali, giochi di trasparenze, lunghezze definite che enfatizzano il carattere occidentale si piegano ad accogliere le fascinazioni dell’universo orientale in un tripudio di ricami, decori e stampe, tra dettagli ricercati e inserti sartoriali. Su tutti domina il carattere cosmopolita di Milano, con l’eccellenza della sua storia e il rispetto della natura, entrambe portate in primo piano dai movimenti delle modelle riprese nelle sale della Palazzina Appiani e nelle aree verdeggianti che la circondano.

Un tributo a una città alla quale la stilista del brand è molto legata e alla quale regala una patina cinese inserendo nel film oggetti e tradizioni della sua terra: dalle lanterne ai tappeti rossi, dai giochi di aquiloni all’inconfondibile sagoma dei dragoni, in un crush cinematografico e di stile.