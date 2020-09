Les Copains, ritorno alle origini

Un ritorno alle origini, che ne hanno disegnato il successo e lo sguardo puntato dritto al futuro. Parte da questo assunto Les Copains per tratteggiare la nuova collezione spring-summer 2021, nel nuovo assetto di Super Srl. A interpretare lo spirito francese e il savoir faire italiano - da sempre anima del brand, è il direttore creativo Yossi Cohen. Anche per questa fashion week, il brand ha scelto la cornice di Via Spiga 46, sede del proprio showroom istituzionale, per accogliere la stampa italiana e internazionale.

Se da un lato la nuova era Les Copains avanza lungo la direttrice del ritorno alle origini, dall'altro la collezione si evolve in due itinerari, dall’attitudine informale ed elegante. Un’identità quotidiana dalle linee essenziali e monocrome che trovano esaltazione nella ricerca della estrema qualità dei tessuti Made in Italy e nella sartorialità. Uno sporty chic che vede silhouette nitide e senza tempo, arricchite da tocchi di fantasia micro e macro del tradizionale logo. Immancabile la maglieria: dalla costa inglese, alla grana di riso, al mitico punto Bologna.

Spazio anche alla camicia denim, ai long dress stampati a fiorellini emotivi paisley, dal bon ton delle maglie crochet in punto pizzo, al mini abito luccicante dall’animo rock. Spazio anche alla marinière delle righe, del blu navy coi dettagli oro, dei blazer rubati al guardaroba maschile e declinati in un raffinato femminile. Una collezione all day con un twist glamour. La collezione, nata durante il lockdown, rende omaggio a una donna nuova, trasformata da questo 2020.