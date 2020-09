Sportmax, sensualità elettrica

(il finale della collezione Sportmax ss '21)

C'è la bellezza ipnotica di Romy Schneider ma anche le parole indelebili di Walt Whitman a scandire il ritmo e raccontare l’anima attraverso il corpo della collezione spring-summer 2021 firmata Sportmax. Una sensualità elettrica, ipnotica, dalle silhouette surreali che creano una femminilità solare e al tempo stesso enigmatica. A fare dal fil rouge 'I Sing the Body Electric', il poema scritto da Whitman nel 1855 e che fa parte della raccolta 'Foglie d’Erba'.

Quella tratteggiata dal direttore creativo Grazia Malagoli, insomma, è una potente dichiarazione d’amore per il corpo, un inno a una sensual purity, a quella bellezza radiosa alla Romy Schneider nella pellicola di Deray, 'La Piscina' ma anche l'anima psichedelica della stessa attrice nell'esperimento visivo 'L’Enfer' di Henri-George Clouzot. In passerella materiali tecnici abbinati a tessuti morbidi, con giochi di trasparenze e di stampe dai colori stratificati. Anima e corpo, diurno e notturno, reale e surreale: la collezione si sviluppa in un susseguirsi di dualismi, di contrasti ma solo apparenti, perché nei fatti si armonizzano, dando vita a una nuova dimensione di stile che evolve, pur restando fedele alla propria essenza.

È una sensualità effortless, quasi da sirena metropolitana, che emerge dagli abiti le cui asimmetrie e scollature scoprono le spalle o la schiena. Le linee seguono la figura, tra pelli ultra morbide e tessuti gessati. Le giacche evidenziano la doppia indole che pervade tutta la collezione: super aderenti al corpo oppure con volumi ingigantiti e maniche lunghissime. Vibrante la palette della collezione, con aranci, gialli e blu elettrici, in equilibrato contrasto con le tonalità neutre dei grigi, dei neri e dei bianchi.

Ai piedi le modelle marciano su sandali infradito squadrati, con sottilissimi tacchi geometrici o stivaletti bassi con le suole sporgenti, che ne esaltano la forma. Le borse sono arricchite da dettagli come il piercing metallico che blocca lateralmente la maxi bag in morbida canvas pieghettata, per poi diventare elemento chiave dei bijoux, per bracciali, collane e cinture.