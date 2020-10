Genny apre nuova boutique nel cuore di Milano

Genny apre le porte della sua nuova boutique a Milano e sceglie via della Spiga 6A, cuore del glamour e della moda milanese. Lo spazio, di circa 110 mq, è stato concepito da Sara Cavazza Facchini, creative director del brand, che ha ripreso nell'arredo degli ambienti i dettami stilistici che da sempre appartengono all'universo di Genny.

Il bianco, colore amato dalla maison, è il leitmotiv che caratterizza la boutique. Il pavimento in prezioso marmo dalla finitura opaca, le pareti dai rivestimenti riflettenti e le sontuose tende in seta bianca, esaltando la raffinatezza degli abiti. A incorniciare gli elementi di arredo in stile art déco, appenderie caratterizzate da archi slanciati in oro pallido e una texture tridimensionale in gesso che rievoca la leggerezza degli abiti in chiffon e la sinuosità della seta.

L’attenzione e cura dei particolari traspare anche nelle scaffalature in metallo, dove una trama dorata viene racchiusa nelle mensole in cristallo. La componente tech e contemporanea è data dalla presenza di un maxi-Ledwall di ultima generazione, all'entrata della boutique, dove viene raccontata la maison attraverso video e immagini. Il camerino, dove sedute color pastello e orchidee in gesso bianco accoglieranno la cliente in una comfort zone, conclude a pieno l’esperienza dell’allure Genny.