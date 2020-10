Expo 2020, a Dubai Talarico cravatte fornitore ufficiale

Ci saranno anche le cravatte Talarico - nota sartoria italiana - a rappresentare la bellezza, la creatività e la cura del dettaglio Made in Italy a Expo 2020 Dubai, l’esposizione universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Si tratta della prima esposizione in un Paese arabo.

Il celebre marchio italiano è stato scelto come fornitore ufficiale per la cravatta esclusiva del Padiglione Italia. Le cravatte, in edizione limitata e in due diverse versioni, valorizzano il logo della partecipazione italiana con un ricamo in oro su sfondo blu. Realizzate in seta jacquard pregiata, proveniente dalle seterie comasche, saranno un esempio delle eccellenze del Made in Italy nel primo evento globale post-Covid 19. Expo 2020 Dubai, sarà anche un’occasione preziosa di rilancio dell’economia nazionale.

Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione Universale.