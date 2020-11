Natasha Stefanenko raddoppia con L.A. Water, dopo le ciabattine arrivano gli stivali

"L.A. Water" raddoppia. Il marchio nato dall’intuito di stilisti Italiani, personaggi della moda e dello spettacolo, da sempre alla ricerca di connubi magici, senza tempo e senza confini, tra cui i principali ispiratori sono la modella, conduttrice e attrice Natasha Stefanenko e il marito imprenditore e stilista Luca Sabbioni dopo le ciabattine gioiello lancia gli stivali, ‘texani’ alti e bassi in gomma naturale, antipioggia, neri o stampati in pieno trend "urban cowboy", con design affusolato e tacco a cono, e con la possibilità anche di abbinare un cinturino gioiello multicolor. Tutti prodotti realizzati interamente a mano, in cui l’artigianalità conferisce unicità ad ogni singolo articolo con “imperfezioni” che diventano dettaglio e valore aggiunto del prodotto stesso e con una fodera e una morbida soletta in pile per garantire calore al piede. Inoltre gli stivali vengono venduti in un pratico zainetto in nylon con stampa personalizzata L.A. Water.

Il negozio online è già pronto, in un momento molto delicato per il mondo della moda per via della pandemia del coronavirus, per la vendita dei nuovi prodotti, comprese delle mascherine lavabili con stampa personalizzata. La moda, ancora una volta, vuole rispondere con fantasia alle esigenze concrete della vita reale, permettendo a tutti di vivere in sicurezza senza rinunciare al proprio stile. L.A Water quindi continua a pensare al futuro e da’ modo di sognare e acquistare direttamente da casa i nuovi stivali fashion con stampe esclusive che caratterizzano questo nuovo brand di calzature dedicato a tutte le donne che amano distinguersi con personalità. Ciabattine di lusso per la stagione estiva quindi e texani di gomma dalla forte identità per la stagione invernale.

"Sono molto felice di vedere aggiungere alla collezione i nuovi stivali texani in gomma, duttili, versatili, antipioggia e per tutte le donne che amano il fashion abbinato alla praticità. Dopo le ciabattine che tanto sono piaciute al pubblico, arriva una proposta invernale, parte di un progetto al quale in qualche modo ha partecipato tutta la mia famiglia: c’è il mio estro, la competenza di Luca nel mondo calzaturiero, e i consigli di mia figlia Sasha. E poi quel logo è nato in maniera curiosa e casuale, mentre eravamo in California a trovare proprio nostra figlia che studiava lì (il logo di L.A.Water è infatti la riproduzione del tombino della città di Los Angeles). L’idea è quella di proporre sul mercato un oggetto per l’inverno", ha raccontato Natasha Stefanenko, spiegando che il nome e il logo del marchio si ispirano all’acquedotto di Los Angeles, capace di rappresentare la sintesi perfetta della città che unisce le sue strade all’oceano. Sul sito ufficiale https://lawater.it/it è possibile acquistare tutte le ultime novità.