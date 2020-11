Falconeri sceglie Martina Peterlini come brand ambassador

Martina Peterlini è la nuova brand ambassador di Falconeri. Giovane promessa dello sci, classe 1997, dallo scorso anno ha iniziato a farsi notare con la sua prestazione in Coppa del Mondo (Levi, 23 novembre 2019) e in Coppa Europa (23 gennaio 2020, Hasliberg) riuscendo a salire sul podio, arrivando terza.

Martina è ora in partenza, insieme alle altre atlete, per la Coppa del Mondo che si svolgerà in Finlandia il prossimo weekend. Con Martina, che porterà il logo anche sul casco di gara, si consolida e si arricchisce in questa stagione una partnership che vede il brand Falconeri legato al mondo dello sci da tempo.