Moda: Silvia Fendi, 'sfilate a febbraio per restituire immagine coesa a sistema'

Silvia Venturini Fendi presidente di Altaroma

"Nell’ultimo Cda abbiamo deciso, in questa eccezionale situazione, di avvicinare la nostra prossima manifestazione alle nuove date comunicate da Camera Moda e da Pitti. Pertanto le sfilate si terranno tra il 17 e il 20 di febbraio. Crediamo che in questo modo si possa contribuire a restituire l’immagine di un sistema coeso nel sostegno, nella valorizzazione e nella promozione della moda Made in Italy". E' quanto ha annunciato Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma, partecipando oggi all'ultima tappa di 'The Age of new Visions', il Forum organizzato da Unicredit in collaborazione con Altaroma, Camera ella Moda, Pitti Immagine e Nonisma per il rilancio del made in Italy.

"La nostra 'visione del futuro' - ha proseguito nel suo intervento -passa necessariamente da una visione di sistema. È un approccio imprescindibile, che quanto più sarà forte, tanto più riuscirà a moltiplicare l’efficacia delle iniziative delle diverse parti coinvolte. Un sistema tripolare di cui Altaroma e Roma fanno parte, insieme a Milano e Firenze con ruoli definiti che si integrano. Altaroma è, oggi, a tutti gli effetti un 'ascensore professionale' per tanti giovani designer e brand che aspirano a una collocazione di successo nel settore della moda".

"Molti dei designer che si rivolgono a noi, non hanno mai sfilato in una fashion week, o non hanno ancora partecipato ad alcuna fiera - ha ricordato Silvia Venturini Fendi - La stampa non li conosce e non hanno una distribuzione strutturata. Per tanti creativi 'alle prime armi', che dispongono di mezzi limitati per farsi conoscere dagli addetti ai lavori e per penetrare il mercato Altaroma, quindi, rappresenta il primo step per un percorso di sviluppo non sempre sostenibile solo con le proprie forze".

Ed a proposito di sostenibilità, da anni al centro del dibattito sulla moda e sullo sviluppo economico del Paese, ha puntualizzato il presidente di Altaroma: "economia circolare, green fashion, sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi sono argomenti che hanno fatto progressivamente breccia nel sistema moda anche grazie all’impegno degli organismi di rappresentanza del settore. Il prezioso studio di Nomisma ci conferma che questi valori oggi sono in veri driver di sviluppo futuro e del cambiamento epocale di un sistema economico e di un’intera filiera produttiva. E noi in particolare - ha concluso - lo vediamo dalla partecipazione ai nostri progetti. Citando il nostro Showcase, nell’ultima edizione, circa il 60 per cento dei brand era sostenibile".

Firenze, Milano e infine Roma, sono le tre città che hanno ospitato 'The Age of new Visions', tre incontri digitali per raccontare 'il sistema della moda che verrà', per riflettere sugli scenari economici e sulle strategie da attuare per agevolare la ripartenza del settore attraverso i risultati di un’analisi condotta da Nomisma su un campione di aziende del Fashion e Luxury italiano. Un nuovo approccio alla comunicazione e al consumatore, un utilizzo innovativo del digitale e una maggiore consapevolezza della sfera della sostenibilità e dell’etica, queste le tre aree strategiche, tre date e tre città.

Iniziati il 10 novembre con la prima tappa, Firenze, hanno visto coinvolta Milano il 24 novembre e Roma il primo dicembre con la partecipazione del presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi, proprio nella giornata dedicata alla sostenibilità nel Fashion System. Con lei il Co - Ceo Commercial Banking Western Europe di UniCredit, Francesco Giordano, Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine, Simone Cipriani Responsabile Ethical Fashion Initiative (Un), moderati da Cristiano Seganfreddo, Presidente e Editore Flash Art.