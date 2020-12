East Market festeggia 6 anni e lancia l'e-commerce

East Market compie sei anni e festeggia con il lancio del nuovo marketplace Eastmarketplace.com, dedicato a tutti gli appassionati di vintage e non solo. Perfettamente in linea con lo spirito londinese che ha ispirato il concept iniziale, il nuovo marketplace ospiterà - come da tradizione - oggetti dal design unico che coniugano alla perfezione il gusto tipicamente milanese a quello internazionale.

Curiosando tra gli stand digitali si potrà scovare: antiquariato, modernariato, vintage, second hand, sneakers, dischi, curiosità e vecchie collezioni, con il plus rispetto alla versione tradizionale di poter far shopping 24 su 24 – non solo una volta al mese – e di poter disporre di un network internazionale di venditori e collezionisti, sempre accuratamente selezionati.

Rendere il vintage contemporaneo e democratico resta la mission di East Market, che nella nuova versione digitale offrirà una selezione di oggetti per tutte le tasche che volutamente strizza l’occhio anche alla generazione Y, trend setter e opinion leader dell’immediato futuro. Il nuovo marketplace offrirà, inoltre, l’opportunità di viaggiare nel tempo e nello spazio, anche ospitando nuovi contenuti editoriali - tutti in linea con il tone of voice funny e Pop tipico di East Market - , e alcune rubriche fisse come: Il venditore del mese, la Hit parade dei vinili, i pezzoni oltre alla trasposizione digitale delle aree Food&Beverage, tramite ricette e curiosità, per ristorare i visitatori.

East Market, con questo nuovo progetto, vuole enfatizzare anche la sua anima green e plastic free ponendo l’accento sul second hand: l’usato che fa bene al pianeta perché come dice il motto stesso alla base del progetto 'Everything is old is new again'.