Le ricette di Natale secondo Luisa Spagnoli

I valori semplici del Natale tradizionale da trascorrere con la propria famiglia. Nicoletta Spagnoli, ad e presidente Luisa Spagnoli, quest’anno ha deciso di fare un regalo prezioso e inaspettato alle amiche della maison, aprendo la porte della sua casa poco prima delle feste natalizie 2020. Un invito alla convivialità, alla condivisione di valori quotidiani, semplici e tradizionali, come quelli da vivere attorno a una tavola per quest’anno con un piccolo gruppo di persone care. Immersa nelle classiche atmosfere delle feste - tra l’albero addobbato, il caminetto, ghirlande, vischio e aroma di cannella, Nicoletta Spagnoli ha ospitato nella sua casa perugina lo chef varesino Roberto Valbuzzi, noto per la partecipazione e conduzione di trasmissioni televisive, tra cui 'Cortesie per gli Ospiti' trasmesso su Real Time.

Insieme hanno preparato un menù delle feste realizzato con raffinatezza, studiato appositamente per l’occasione in ogni suo minimo dettaglio e composto da tre portate classiche: tortelli in brodo di cappone e zafferano, tacchino arrosto farcito con frutta secca accompagnato da zucca infornata e un panettone olive e cioccolato al bicchiere con crema al mascarpone soffiata. Un momento prezioso da assaporare istante dopo istante per ritrovare il calore della famiglia, dell’affetto sincero, e della gioia di trascorre insieme le feste natalizie in questo anno difficile.

Non sono mancati i richiami alle tradizioni di famiglia e del marchio, sottolineate anche dai grembiuli gialli a pois, pattern icona della casa di moda perugina. Le amiche del brand potranno vedere i contenuti realizzati attraverso i canali social del marchio e sul sito ufficiale.