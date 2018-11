Test online rivela l'età del cuore e predice infarto o ictus

Basta inserire alcuni dati online, dall'età al peso, dalla pressione al livello di colesterolo, per conoscere l'età in cui si potrebbe essere vittime di un attacco di cuore o di un ictus. La 'sfera magica' digitale che potrebbe prevenire il 'crack' al cuore è un programma creato dal National Health Service britannico, l'omologo del Servizio sanitario italiano. Usando le informazioni inserite dall'utente, il programma calcola l'età reale del cuore e il suo stato di forma, riuscendo a stabilire poi con precisione quando potrebbero presentarsi i primi sintomi di un attacco di cuore o di un ictus. Il test è disponibile sul sito dell'Nhs.

Secondo Kevin Fenton, direttore del dipartimento Salute e benessere dell'Nhs, "troppe persone stanno morendo prematuramente per malattie causate da fattori di rischio come il fumo o l'ipertensione - precisa Fenton al 'Telegraph' - uno strumento come il test dimostra che non è mai troppo tardi per cambiare stile di via. Soprattutto offre la possibilità di vedere l'impatto di questa scelta e migliorare la qualità della vita delle persone".

Ecco alcuni esempi di previsioni fatte dal sito: una donna quarantenne con un peso nello norma, che fuma meno di 10 sigarette al giorno e ha una storia familiare di diabete e malattia cardiovascolari, ha una età reale del cuore di 53 anni. Se non cambia stili di vita potrebbe essere vittima di un attacco cardiaco a 71 anni. Mentre un uomo 55enne, fumatore e in sovrappeso - secondo il test - ha un età del cuore di 67 anni e ha il 30% di probabilità di incorrere in un ictus nei prossimi 10 anni.