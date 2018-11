L'ultima passione vip è il 'natural bar' con i supersucchi detox

Emis Killa e Giorgio Petrosyan

È l'ultima tendenza importata a Milano da Los Angeles ed ha già attirato le attenzioni di molti vip, soprattutto quelli vegani e attenti alla salute. Si tratta dei 'natural bar', bistrot che somministrano solo succhi di frutta e verdura e insalate personalizzati che aiutano a purificare l'organismo ma anche a dimagrire. Non a caso sui Navigli, in via Vigevano, ha fatto la sua comparsa da qualche giorno 'Vitamic Chic', diventato già meta di volti noti dello showbiz.

La particolarità di questi super-succhi è che ognuno contiene ben 1,8 kg di frutta e verdura fresche e completamente biologiche, e non prevede alcuna aggiunta di conservanti o altri additivi chimici. E molti li usano come pasto sostitutivo, declinando la composizione personalizzata a secondo delle esigenze: ipocalorica per chi deve perdere peso, energetica per chi fa sport, ecc. Tra gli amanti del 'vitamic chic' anche il rapper Emis Killa e La Pina Dj.