I capelli perfetti? Dimenticate lo shampoo, meglio una lattina di Coca Cola /Video

Se vi siete sempre chieste quale fosse il segreto per avere capelli luminosi e folti senza mai scoprirlo, ora potete smettere di cercare lo shampoo giusto e provare a versarvi in testa una lattina di Coca Cola. Sebbene possa sembrare un'idea assurda, le frizzanti bollicine della bevanda più amata al mondo sarebbero un ottimo rimedio per ottenere immediatamente una texture più voluminosa.

Impossibile? Non proprio, stando alla blogger newyorkese Ellko, che dopo aver letto le dichiarazioni della modella e attrice Suki Waterhouse, in cui afferma di sciacquare di tanto in tanto i capelli con un po' di Coca Cola per dargli volume, ha deciso di mettersi alla prova. Munita di una bacinella e due bottigliette di Coca Cola, la blogger si è versata il contenuto sui capelli asciutti, per poi sciacquarli sotto la doccia solo con dell'acqua, senza utilizzare lo shampoo.

Il risultato è una chioma "più ondulata del solito" e apparentemente senza residui, nonostante la considerevole quantità di zucchero contenuto della bevanda. Il tutorial, caricato su YouTube, ha già conquistato il popolo della rete, ottenendo oltre 17 milioni di visualizzazioni. Del resto, non è da tutti farsi lo shampoo "con tutte quelle tutte quelle bollicine".